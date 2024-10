Transporte público será gratuito na Grande Aracaju durante a Eleição

O transporte público coletivo será gratuito na Grande Aracaju, de acordo com informações da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da capital, no dia da eleição.

A decisão atende a Lei Municipal nº 6.603/2, que objetiva a gratuidade no sistema do transporte coletivo nas datas do pleito.

Pelo decreto, a SMTT de Aracaju fica autorizada a adotar medidas regulamentares operacionais visando o cumprimento das determinações para a gratuidade no transporte público da capital sergipana, considerando os embarques dentro dos limites do município de Aracaju, bem como nos terminais de integração situados na cidade. As despesas decorrentes do benefício serão de responsabilidade da SMTT.