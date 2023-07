Transporte universitário gratuito é mais uma das bandeiras do deputado federal Icaro de Valmir em Brasília

O deputado federal por Sergipe, Icaro de Valmir (PL/SE), apresenta a proposta de criar a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Universitário Gratuito. Com requerimento feito à Câmara Federal no início de julho, o parlamentar já busca recolher as assinaturas e os apoios necessários. Para Icaro “O que me motivou foi conhecer vários casos de pessoas que estudaram muito, se esforçaram para conseguir sua vaga na universidade, mas que por morarem no interior do estado e as suas famílias não conseguirem arcar com o transporte, precisaram abandonar o curso”.

“Algumas cidades possuem associações de transporte para universitários, mas algumas delas ainda contam com um preço alto nas mensalidades, o que inviabiliza a permanência de centenas de alunos de baixa renda. É por eles que eu quero lutar. Acredito que só pela educação a gente pode vencer, pode melhorar o nosso país e a nossa vida. Quero dar essa oportunidade aos jovens que precisam se deslocar todos os dias do interior para as capitais para estudar”, declarou o parlamentar.

Segundo texto do requerimento apresentado pelo deputado, a Frente Parlamentar visa “a promoção de legislação e políticas públicas que possibilitem o transporte gratuito de estudantes universitários, com foco naqueles que residem em pequenos municípios e se encontram em estado de vulnerabilidade social”.

“Sei que esse não é um problema exclusivo de Sergipe. Vários outros estados brasileiros, principalmente aqui no Nordeste, enfrentam esse problema. Nosso objetivo é dar as condições para que os alunos estudem, se aprimorem, busquem o desenvolvimento que só é possível por meio da educação”, finalizou Icaro.

