TRE de Sergipe alcança nível Excelência do IGovTIC 2024

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou, neste mês, os resultados do Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD). Em 2024, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) cumpriu 95,16% da pontuação total eatingiu o nível Excelência, a mais alta classificação, registrando o avanço da prestação jurisdicional do órgão. A média dos demais Tribunais do país foi de 87,42%.Com a classificação, a Justiça Eleitoral de Sergipe garantiu os 60 pontos relativos ao requisito correspondente no Prêmio CNJ de Qualidade.

O objetivo do IGovTIC é avaliar o nível de maturidade em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação dos órgãos judiciais sob controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O índice contribui para identificar práticas mais eficientes, aprimorar a gestão de processos, de contratos e otimizar os serviços prestados à sociedade.

O iGovTIC-JUD é mensurado a partir do preenchimento de formulários pelos órgãos consultados e o envio de evidências por meio do Sistema Nacional de Monitoramento de Tecnologia da Informação e Comunicação. A aferição do indicador junto aos tribunais e conselhos ocorreu entre maio e setembro deste ano e contabilizou a participação de 92 órgãos do Poder Judiciário.

Entre os temas analisados pelo CNJ: Atendimento e suporte ao usuário; Estruturas organizacionais e macroprocessos; Pessoas; Políticas e planejamento; Riscos, segurança da informação e proteção de dados; Sistemas de informação, Infraestrutura tecnológica e serviços em nuvem; e Transformação digital.

Rubens Lisboa, diretor-geral do Tribunal, destacou que o resultado é fruto do árduo trabalho realizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, secretariada porJosé Carvalho Peixoto: “Desenvolvemos um trabalho sólido, com base em muito planejamentoe adotando as melhores práticas. A equipe de STI conta com servidores experientes e colaboradores dedicados. Alcançar o nível de Excelência no iGovTIC-JUD é um indicativo de que estamos no caminho certo. A coesão entre as unidades da STI é crucial para que possamos aprimorar a maturidade em TIC”, explicou o secretário Peixoto.

Fonte e foto TRE/SE