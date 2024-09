TRE DE SERGIPE ALTERA DATA DO DIA DO SERVIDOR E DECLARA PONTO FACULTATIVO NO PRÓXIMO DIA 7 DE OUTUBRO

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) informa que, por determinação da Portaria Conjunta 18/2024, as comemorações do Dia do Servidor Público, inicialmente previstas para o dia 28 de outubro de 2024 (segunda-feira), foram transferidas para o dia 31 de outubro de 2024 (quinta-feira).

Em conformidade com a Portaria Conjunta 17/2024, o expediente do dia 07 de outubro de 2024 (segunda-feira) será ponto facultativo na Secretaria do Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do Estado de Sergipe.

Estas alterações estão em vigor a partir da data de publicação das portarias.