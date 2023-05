TRE-SE: atendimento em LIBRAS para pessoas com deficiência auditiva

O serviço acontece sempre nas quartas-feiras, das 9h às 11h

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) é pioneiro em iniciativas de acessibilidade para pessoas com deficiência. Para facilitar a comunicação com o eleitorado e garantir os direitos das pessoas com deficiência auditiva, os Cartórios Eleitorais de Sergipe passam a realizar atendimento em LIBRAS.

Para solicitar o atendimento especial, a eleitora ou o eleitor deve enviar um e-mail descrevendo sua necessidade para a zona eleitoral do seu município. Após a solicitação, o chefe do cartório eleitoral agendará uma sessão com um dos intérpretes de LIBRAS do TRE-SE. Assim que o agendamento for confirmado, a eleitora ou eleitor receberá um e-mail com a data e horário para comparecer ao cartório eleitoral. O serviço acontece sempre nas quartas-feiras, das 9h às 11h.

Os atendimentos acontecem de forma presencial na sede dos cartórios eleitorais. O intérprete de LIBRAS fará a intermediação, por meio da plataforma Zoom, de modo a garantir a perfeita comunicação entre o(a) servidor(a) da Justiça Eleitoral e o(a) eleitor(a). Vale lembrar que o requerente deve apresentar cópia e original do documento de identificação e um comprovante de residência.

Para difundir ao máximo a iniciativa inovadora, o TRE-SE preparou um vídeo explicando de forma detalhada como funciona o agendamento e o atendimento. O vídeo está disponível no canal do TRE-SE no Youtube. Siga o Tribunal nas redes sociais para acompanhar as novidades da Justiça Eleitoral de Sergipe.

Serviços Eleitorais

Os principais serviços prestados pela Justiça Eleitoral são: alistamento eleitoral; transferência de domicílio eleitoral (mudança de cidades); revisão de dados cadastrais da eleitora ou eleitor; cadastramento biométrico (coleta de impressões digitais) e emissão de certidões, a exemplo da certidão de quitação eleitoral, garantia que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral.

No site do TRE-SE, há informações sobre as Zonas Eleitorais, como endereço, e-mail, telefone, municípios e bairros abrangidos e horários de atendimento.

Fonte TRE-SE