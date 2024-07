TRE-SE e o Pacto Contra à Desinformação apresentam o Sistema de Alertas

Plataforma permite que qualquer cidadão envie denúncia sobre conteúdo desinformativo, fortalecendo a transparência e a confiança no processo eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e as entidades integrantes do Pacto Contra a Desinformação apresentam o Sistema de Alertas, plataforma dedicada a receber, analisar e encaminhar denúncias relacionadas à desinformação eleitoral. Qualquer cidadão pode enviar alertas sobre conteúdos desinformativos.

O Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral – SIADE foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As denúncias (alertas) recebidas passam por rigoroso processo de avaliação e de verificação. Uma equipe analisa cada caso para identificar se a denúncia corresponde ao que o programa estabelece.

Para apresentar denúncia, a cidadã ou o cidadão deve preencher o formulário eletrônico, que contém apenas cinco perguntas. No preenchimento, primeiro o eleitor informa se o alerta se refere ao processo eleitoral; em seguida, informa em qual plataforma a desinformação foi veiculada; depois, precisa enviar o link da publicação e dizer se tem conhecimento de que a mensagem suspeita já foi verificada por alguma agência de checagem. Por fim, no formulário, há um espaço para que o denunciante descreva o caso e uma janela para que possa anexar ‘provas’ que auxiliem a investigação (vídeos, fotos, etc.). Para enviar um alerta de desinformação, clique no link a seguir: Registar um ALERTA.

Os alertas contextualizados são enviados às plataformas digitais, que são responsáveis para avaliar a hipótese de violação de termos de uso e aplicar as medidas correspondentes, que podem resultar na remoção do conteúdo ou na sinalização de que a informação é falsa. Se houver indício de crime ou de ilícito eleitoral administrativo, os alertas são encaminhados às instâncias competentes (Ministério Público Eleitoral ou Polícia Federal) para que sejam tomadas as medidas legais.

O sistema permite denunciar conteúdos desinformativos: fatos inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral. Exemplo são fake news (notícias falsas) sobre fraudes eleitorais, adulteração de votos, contagem fraudulenta e sobre ataques hackers às urnas eletrônicas. Pelo Sistema de Alertas, também podem ser denunciadas pessoas, sites e empresas que transmitem informações enganosas sobre horários, locais, ordem de votação e sobre documentos exigidos para votar.

Conteúdos falsos ou duvidosos que atinjam integrantes da Justiça Eleitoral, acusações falsas indicando atuação parcial ou abusiva, incapacidade técnica, ataques injuriosos, caluniosos ou difamatórios, perturbações ou incitação à abolição do estado democrático de direito também são passíveis de denúncia, bem como utilizar conteúdo fabricado ou manipulado para difundir informações inverídicas ou descontextualizadas.

Ao possibilitar que cidadãs e cidadãos participem ativamente no combate à desinformação, o TRE-SE e as instituições que aderiram ao Pacto Contra a Desinformação fomentam a cultura de fiscalização coletiva e de transparência, solidificando a confiança no processo eleitoral. A colaboração com plataformas digitais e com as instâncias competentes garante resposta rápida e eficaz a conteúdos desinformativos, tudo com a finalidade de preservar a saúde democrática do país.

Fonte TRE/SE