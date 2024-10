TRE/SE e PM alinham o planejamento de segurança para o 2° Turno

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), na última quinta-feira (24), reuniu-se com o comando da Polícia Militar de Sergipe (PM-SE) para discutir o planejamento de segurança para o segundo turno das Eleições 2024. O encontro, que aconteceu na sede do TRE-SE, contou com a presença do presidente do Tribunal, Diogenes Barreto, do diretor-geral Rubens Lisboa, do coordenador de planejamento estratégico Marcelo Gerard. Representando a PM: coronel Melo, coronel Rollemberg e tenente-coronel Donato.

Durante a reunião, foram apresentados e discutidos os planos e as estratégias que serão implementadas para garantir a integridade e a tranquilidade durante o processo eleitoral no próximo domingo (27). Entre as medidas de segurança para o 2º turno, definiu-se que em cada um dos 180 locais de votação espalhados pela capitalserão alocados três policiais militares. Esses policiais, que já receberam treinamento específico sobre normas eleitorais,atuarão para assegurar a ordem e o cumprimento das Lei.

Além disso, a Polícia Militar intensificará as rondas para monitoramento contínuo durante a véspera e todo o dia da eleição. A medida visa prevenir e responder prontamente a qualquer tipo de incidente que possa comprometer o andamento tranquilo do processo eleitoral.

Fonte e foto TRE-SE