TRE-SE e SULGIPE discutem estratégias para garantir fornecimento de energia nas eleições de 2024

Na última segunda-feira, 16, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), desembargador Diógenes Barreto, reuniu-se com a presidente da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (SULGIPE), Yvette Leite, para discutir temas relacionados ao pleito eleitoral de 2024.

Durante o encontro, foram abordadas as medidas que serão adotadas para garantir o fornecimento de energia elétrica durante as eleições. O desembargador Diógenes Barreto destacou a importância da colaboração entre as instituições para o sucesso do pleito. “A parceria com a SULGIPE é essencial para assegurar que as eleições transcorram sem problemas, especialmente em relação à infraestrutura de energia. Nossa prioridade é oferecer condições ideais para que todos os eleitores possam exercer seu direito ao voto”, afirmou o presidente do TRE-SE.

Acompanharam a reunião o diretor-geral do TRE-SE, Rubens Lisboa; o coordenador de planejamento, Marcelo Gerard; e do chefe da seção de manutenção predial do TRE-SE, Luciano José Andrade Melo, que contribuíram com suas perspectivas e reforçaram a necessidade de um planejamento detalhado para o evento eleitoral.

Fonte e foto TRE-SE