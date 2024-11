TRE/SE informa data de diplomação dos eleitos em 2024

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) definiu que a cerimônia de diplomação da prefeita eleita de Aracaju Emília Corrêa (PP), do vice Ricardo Vasconcelos (Cidadania) e dos 26 vereadores eleitos ocorrerá no dia 17 de dezembro, às 16h30, no Teatro Tobias Barreto.

Informa o TRE o período de credenciamento de jornalistas e veículos de imprensa para a cobertura da cerimônia de diplomação dos eleitos em Aracaju nas eleições municipais de 2024. Os profissionais de comunicação terão de 27 de novembro (quarta-feira) a 6 de dezembro (sexta-feira) para encaminhar os requerimentos.

Devido à limitação de público e espaço no teatro, apenas 100 vagas estarão disponíveis para os jornalistas e veículos de comunicação interessados.

Os interessados deverão preencher o formulário de cadastro e encaminhá-lo para o e-mail da Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TRE-SE (ascom@tre-se.jus.br), até as 23horas e 59minutos do dia 6/12.