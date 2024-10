TRE-SE prepara as urnas para o Segundo Turno da eleição em Aracaju

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) iniciou nesta quarta-feira (16), ao processo de preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno das eleições, que acontecerá no dia 27 de outubro.

Até sexta-feira (18) 1.501 urnas serão configuradas com os dados das seções eleitorais, conferidas uma a uma para garantir que cada equipamento esteja vinculado à respectiva seção e Zona Eleitoral de destino, e, em seguida, lacradas para envio as Zonas Eleitorais de Aracaju.

O processo de preparação acontece no depósito de urnas localizado na sede do Tribunal, no CENAF, Lote 7, Variante 2, Aracaju/SE – 49081-000, e pode ser acompanhada por entidades fiscalizadoras, como o Ministério Público e os partidos políticos, assegurando a transparência e a segurança das eleições. Ao todo, 70 pessoas, entre servidores efetivos da Justiça Eleitoral e colaboradores contratados, estão envolvidas nessa atividade essencial.

A logística dos trabalhos é coordenada pelo secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-SE, José Carvalho Peixoto, e pela chefe da Seção de Administração de Urnas, Mônica Martins Avila Prado. O magistrado responsável pela supervisão das atividades é o juiz membro do TRE-SE, Hélio de Figueiredo Mesquita Neto.

Serão 1.313 urnas destinadas às seções eleitorais, e mais 188 urnas de contingência que serão estrategicamente distribuídas para substituição imediata de qualquer equipamento que apresente defeito durante a votação, assegurando que a votação ocorra sem interrupções.

