Trecho da Avenida Lauro Porto em Nossa Senhora do Socorro, é liberado após ser interditado por conta das chuvas

A Defesa Civil Estadual informou no inicio da noite deste sábado (20), que o trecho da Avenida Lauro Porto, próximo ao Povoado Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro, que havia sido interditado por conta das chuvas dos últimos dias, foi liberado nos dois sentidos da via.

Equipes da Defesa Civil Estadual, do Departamento de Infraestrutura Rodoviária (DER) e do Corpo de Bombeiros trabalharam durante todo o sábado para desobstruir a via.

A Defesa Civil informou ainda que a via foi interditada na madrugada da sexta-feira (19), após crateras se abriram.

Foto redes sociais