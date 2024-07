Em ano eleitoral e com a máquina administrativa nas mãos, o prefeito Edvaldo Nogueira vem incrementando ainda mais a sua política de massacre aos servidores públicos municipais, enquanto a porteira segue aberta para os cargos comissionados, o que prejudica a justa valorização dos trabalhadores e trabalhadoras efetivos dos serviços públicos de Aracaju, em especial, professoras e professores aposentadas/os.

O Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju – Sindipema, junto com outros sindicatos de servidores municipais, vem estudando a folha de pagamento consolidada da Prefeitura e acompanhando a curva de crescimento dos cargos comissionados. De acordo com os levantamentos feitos, desde dezembro de 2019, como não há concurso, o número de servidores estatutários vem caindo drasticamente, enquanto que o número total de servidores cresceu de 15.961 para 17.362, considerando a folha de maio de 2024.

Observa-se, por exemplo, ainda que de janeiro de 2017 a dezembro de 2021 não tenha havido reajuste salarial, nesse período, a folha cresceu em R$ 5,7 milhões. Além disso, apesar do decréscimo de servidores estatutários de 6.021 para 5.486, houve um aumento do número total de servidores e o número de cargos comissionados cresceu de 1.955 para 2.183.

“Considerando de dezembro de 2019 a maio de 2024, o aumento da folha foi surreal, tendo crescido, aproximadamente, R$ 30 milhões. Não houve concurso com grande convocação e só com o crescimento vegetativo da folha decorrente das progressões dos servidores concursados, não é possível justificar esse aumento exorbitante”, explica Obanshe Severo, presidente do Sindipema.

Confira a matéria completa no site: https://sindipema.org.br/conteudo/2162/trem-da-alegria-de-edvaldo-segue-a-todo-vapor-na-prefeitura-de-aracaju

Fonte ascom deputado Georgeo Passos