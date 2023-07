TRF5 promove seminário sobre democracia defensiva, com base nas experiências da Alemanha e do Brasil dia 15 de agosto

Ministro do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, Richter Josef Christ é um dos palestrantes do evento

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 sediará, no próximo dia 15/08, o seminário “Democracia defensiva: experiência da Alemanha e do Brasil”. Representantes da Justiça alemã, professores e magistrados da Justiça Federal da 5ª Região serão palestrantes do evento, que será realizado no auditório do Pleno da Corte, no 1º andar do edifício-sede.

O presidente do TRF5, desembargador federal Fernando Braga, o diplomata da Embaixada da Alemanha no Brasil, Emil Richter, e a secretária-geral da Associação Luso-alemã de Juristas, Karina Nunes Fritz, farão a abertura oficial do seminário, às 9h.

Em seguida, às 9h30, ocorrerá o painel “Democracia Defensiva”, no qual o público poderá conferir a palestra do ministro do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha (BVerfG), juiz Richter Josef Christ. O ministro falará sobre a experiência da Alemanha com a democracia defensiva. O debate também terá como convidado o professor titular da Universidade de Fortaleza (Unifor), Martônio Mont’Alverne Barreto Lima. A coordenação do painel será da vice-presidente do TRF5, desembargadora federal Germana Moraes.

A programação será encerrada com o painel “A Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia: criação, desenho institucional e desafios”, que terá início às 11h. Participarão do debate a procuradora nacional da União de Defesa da Democracia, Natália Ribeiro Machado Vilar, e a professora associada da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Antonella Bruna Machado Torres Galindo. O desembargador federal do TRF5 e professor da UFPE Edilson Nobre será o responsável pela coordenação do debate.

O evento está sendo coordenado pela Escola de Magistratura Federal da 5ª Região (Esmafe), pelo diplomata Emil Richter e pela profa. Dra. Karina Nunes Fritz.

Todo o evento contará com tradução simultânea.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e o prazo para se inscrever vai de 29 de julho a 14 de agosto.

Clique aqui para se inscrever!

Sobre os palestrantes

Fernando Braga Damasceno

Desembargador federal e presidente do TRF5. Doutor pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Emil Richter

Diplomata da Embaixada da Alemanha em Brasília. Mestre pela Universidade de Colônia. Na Embaixada, organiza, desde 2021, o “Fórum de Democracia Europa-Brasil”, uma série de diálogos sobre o estado de direito e democracia.

Karina Nunes Fritz

Secretária-Geral da Associação Luso-Alemã de Juristas, advogada e professora. Doutora pela Universidade de Humboldt, em Berlim. Presidente do Fórum Juridico Brasil-Alemanha. Autora da coluna “German Report”, no portal Migalhas.

Germana de Oliveira Moraes

Desembargadora federal, vice-presidente do TRF5 e professora titular emérita da Universidade Federal do Ceará (UFC). Pós-doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Richter Josef Christ

Ministro do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Doutor pela Universidade Ruprecht Karl.

Martônio Mont’Alverne Barreto Lima

Professor titular da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Pós-doutor pela Universidade de Joahann Wolfgang Goethe.

Edilson Pereira Nobre Júnior

Desembargador federal e professor titular da UFPE. Pós-doutor pela Universidade de Coimbra.

Natália Ribeiro Machado Vilar

Advogada da União e procuradora nacional da União de Defesa da Democracia. Mestra pelo Centro Universitário Christus.

Antonella Bruna Machado Torres Galindo

Professora associada da UFPE. Doutora pela mesma instituição.

Por: Divisão de Comunicação Social do TRF5