Tribuna Livre discute importância da pessoa idosa na política pública municipal

A 91ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) recebeu Maria José Matos, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, para discutir a importância da pessoa idosa na política pública municipal e o fortalecimento do conselho.

Maria José iniciou seu pronunciamento agradecendo o convite do vereador Lúcio Flávio e relatou o seu caminho até a presidência do conselho. Em seguida, ela destacou algumas demandas necessárias da pessoa idosa em Aracaju, incluindo a falta de estrutura para o Centro Dia, que oferece apoio e cuidados diurnos para idosos e pessoas com deficiência.

Os parlamentares presentes elogiaram a atuação de Maria José e destacaram a importância do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O vereador Iran Barbosa ressaltou a necessidade de discutir políticas públicas voltadas à pessoa idosa, enquanto o vereador Lúcio Flávio elogiou a força e resiliência de Maria José.

A vereadora Selma França destacou a defesa de Maria José pelos direitos da pessoa idosa, e a vereadora Professora Sonia Meire ressaltou a importância da presença de Maria José na Câmara, especialmente no mês em que será votado o Plano Plurianual da prefeitura.

Os vereadores Alex Melo, Isac Silveira e Sargento Byron também se manifestaram, elogiando a atuação de Maria José e se colocaram à disposição para trabalhar em prol dos idosos de Aracaju.

O que é o Centro Dia?

O Centro Dia de Aracaju é uma unidade pública de assistência social que oferece apoio e cuidados diurnos para idosos e pessoas com deficiência que têm algum grau de dependência. O local busca evitar o isolamento social, oferecer atividades socioeducativas, artísticas e culturais, além de cuidar das necessidades básicas como higiene e alimentação.

Por Gleydy Matos – Foto: Luanna Pinheiro