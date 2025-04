Tribunal de Contas abre inscrições para o Selo Iniciativas Sustentáveis

Estão abertas, a partir desta sexta-feira, 25 , as inscrições para a primeira edição do Selo Iniciativas Sustentáveis, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). A certificação busca reconhecer e incentivar práticas sustentáveis desenvolvidas pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado e dos Municípios sergipanos.

O Selo será concedido a iniciativas que promovam a sustentabilidade ambiental, social e econômica, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Podem ser inscritas ações nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, gestão de resíduos, eficiência energética, mobilidade urbana, preservação ambiental, entre outras.

Para a presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo, a iniciativa reforça o papel dos tribunais de contas como agentes indutores de boas práticas na gestão pública.

“Com o Selo Iniciativas Sustentáveis, buscamos valorizar e dar visibilidade a ações que contribuem, de forma concreta, para o desenvolvimento sustentável de Sergipe. Queremos estimular gestores a pensar e agir com responsabilidade socioambiental, promovendo uma administração pública mais eficiente e consciente”, destaca a conselheira.

A participação é voluntária e gratuita. Os interessados devem preencher formulário disponível no site do TCE (tce.se.gov.br), até o dia 30 de junho, anexando a documentação que comprove a execução e os resultados da iniciativa.

As propostas serão avaliadas por uma comissão que analisará critérios como relevância social e ambiental da iniciativa, a comprovação de resultados, a inovação e a possibilidade de replicação em outros contextos.

O resultado será divulgado em setembro, e a entrega do selo está marcada para o dia 21 de setembro, durante cerimônia em alusão ao Dia da Árvore. Os contemplados poderão utilizar o selo em seus materiais institucionais, além de receber certificado de reconhecimento.

Por DICOM/TCE