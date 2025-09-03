TRIBUNAL DE CONTAS ABRE PRAZO PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PLANO ANUAL DE AUDITORIA DE 2026

Já está aberto o período para que a sociedade sergipana contribua com a elaboração do Plano Anual de Auditoria (PAA) do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) para o exercício de 2026. O prazo de participação segue até o dia 30 de setembro.

O PAA é o documento que define as ações de controle e estabelece as áreas temáticas a serem auditadas pelo Tribunal no próximo ano, priorizando programas de interesse estratégico, de grande impacto social ou que envolvam investimentos significativos no Estado.

A iniciativa busca fortalecer o controle social, permitindo que os cidadãos apresentem sugestões e ideias sobre temas que consideram relevantes para a atuação do TCE/SE. As contribuições podem ser enviadas por meio de formulário eletrônico disponível no site da instituição, no endereço www.tce.se.gov.br.

Para a presidente do TCE/SE, conselheira Susana Azevedo, a participação popular amplia a legitimidade e a efetividade do trabalho do Tribunal. “Quando a sociedade ajuda a definir as prioridades de fiscalização, o resultado é uma atuação mais próxima das reais necessidades da população e um fortalecimento do controle social sobre os recursos públicos”, destacou.

Ainda segundo ela, a colaboração da sociedade é fundamental para que as auditorias realizadas estejam alinhadas às demandas coletivas, promovendo maior eficiência e transparência na gestão pública.

Por DICOM/TCE – Foto: Igor Graccho