Tribunal de Contas destaca Itabaiana entre os três municípios sergipanos com alto índice de efetividade de gestão

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) reconheceu Itabaiana como um dos municípios com alto índice de efetividade da gestão municipal. De acordo com os dados referentes a 2021, apresentados em sessão plenária na última quinta-feira, 18, Itabaiana recebeu a nota B (efetiva) e está entre os três municípios com melhores avaliações.

A pesquisa é realizada pelo Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) e são levadas em consideração as seguintes áreas: educação, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, defesa civil e governanças tecnológicas e da informação. Os resultados são gerados utilizando uma metodologia de cálculo definida pelo TCE, com pesos específicos atribuídos a cada um dos questionamentos realizados. A nota B representa que Itabaiana atingiu 74,9% dos requisitos exigidos.

Para o prefeito Adailton Sousa, Itabaiana receber essa avaliação favorável é extremamente gratificante. “Mais uma vez reforço que o planejamento a longo prazo que existe em todas as áreas, aliado a responsabilidade fiscal, tem sido o grande diferencial da nossa Administração Municipal. Trabalhamos muito sério e desta maneira estamos conseguindo nos manter nesse patamar de excelência, fazendo os investimentos necessários para garantir o desenvolvimento da cidade, gerar empregos e oferecer qualidade de vida para nossa população”, ressaltou.

Segundo o Conselheiro-presidente do TCE, Flávio Conceição, “é fundamental que os municípios verifiquem seus desempenhos, sobretudo nas áreas em que obtiveram índices insatisfatórios para que busquem as devidas melhorias”, disse.

Ainda de acordo com os dados, somente três municípios sergipanos receberam uma boa avaliação: Itabaiana, Aracaju e Nossa Senhora da Glória.

