TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE PASSA A NOTIFICAR OS GESTORES PÚBLICOS VIA WHATSAPP E E-MAIL

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) inseriu no seu leque de canais de notificações junto aos jurisdicionados o WhatsApp e o E-mail. A iniciativa da Diretoria de Modernização e Tecnologia (DMT) tem como objetivo otimizar o tempo de tramitação dos processos na Corte.

Antes da inclusão das ferramentas, os jurisdicionados recebiam avisos relacionados às diligências e citações em processos apenas por meio do monitoramento do Portal do Jurisdicionado.

“No momento em que há a necessidade de ser gerada essa informação, a exemplo de uma citação de determinado gestor em um processo, o sistema obtém os dados dele, como o telefone e o e-mail, e efetua a notificação de forma automática, momento em que a situação é registrada”, afirma o diretor de Modernização e Tecnologia, Miguel Melo.

No conteúdo da mensagem e do e-mail não constará qual o assunto tratado no processo, apenas sinalizará que houve uma citação e que o gestor deve acessar o Portal do Jurisdicionado.

“Essa iniciativa da nossa Diretoria de Modernização e Tecnologia irá agilizar o tempo de resposta às notificações, permitindo que elas cheguem em tempo hábil aos antigos e atuais gestores dos nossos municípios, quando alguma pendência for encontrada”, afirma a presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo.

Cabe ressaltar que a comunicação será feita a partir do número do celular (WhatsApp) e do e-mail cadastrados pelo gestor no Portal. Por isso, é importante que esses dados estejam atualizados e autorizados.

Eventuais problemas nos cadastros podem ser solucionados através do email integracao.jurisdicionado@tce.se.gov.br, ou por meio dos telefones (79) 3216-4433 e (79) 3216-4625.

Foto: Cleverton Ribeiro

Texto: Luana Maria