TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE PROMOVE SEMINÁRIO VOLTADO A GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

O seminário “Governança, Sustentabilidade e Controle Externo: Os Desafios do 1º Ano de Gestão Municipal”, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), por meio da Escola de Contas (Escontas), será realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro, no auditório do órgão.

A ação pedagógica é voltada aos servidores e gestores dos seguintes municípios: Aracaju, Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard, Japaratuba, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Riachuelo, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, Siriri e Nossa Senhora das Dores.

Com o propósito de compartilhar conteúdos e temas atualizados sobre a administração pública, o Seminário contará com novos encontros, em polos no interior, de modo a contemplar agentes públicos de todos os municípios sergipanos.

Na programação, estão previstas explanações sobre diversas temáticas, como Inovação, Sustentabilidade e Compras Públicas; Saneamento Básico e Defesa Civil: fundamentos e desafios; Primeira Infância; Comunicação pública; dentre outros.

A inscrição para o Seminário pode ser realizada através de banner disponível no site do TCE/SE: www.tce.se.gov.br.

Texto: Luana Maria – DICOM/TCE