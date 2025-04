TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO INICIA CAPACITAÇÃO PARA FORTALECER TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM SERGIPE

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) deu início, nesta quarta-feira, 2, a um novo ciclo de capacitação para controladores internos, abordando os critérios do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) – Ciclo 2025.

O evento, realizado no miniauditório da Escola de Contas (Escontas), reuniu representantes do Poder Legislativo, incluindo a Assembleia Legislativa.

Na abertura, a presidente do TCE/SE, conselheira Susana Azevedo, destacou a relevância da iniciativa e a meta do Tribunal de consolidar Sergipe como referência nacional em transparência.

“O Plano Nacional de Transparência Pública foi elaborado pela Atricon e traz integridade para as gestões. No ano passado, nós tivemos a grata surpresa de ver Sergipe obter a segunda maior média do país em transparência. Hoje, com este treinamento, o Tribunal de Contas inicia um ciclo para que, no fim deste ano, Sergipe esteja no primeiro lugar”, afirmou a presidente.

A capacitação, conduzida pelo corpo técnico do TCE/SE, trouxe atualizações sobre os critérios de avaliação dos portais de transparência e os procedimentos de coleta de dados. A diretora de Controle Externo de Obras e Serviços, Roseane Tavares, reforçou o compromisso do Tribunal em apoiar os controladores internos nesse processo:

“Hoje é um pontapé inicial para um longo ciclo que se dará em 2025, após o sucesso do ano passado. Estamos aqui para trazer informações, mostrar as alterações e reafirmar a nossa disponibilidade em auxiliar as equipes, principalmente os controles internos das novas gestões. O objetivo é sempre trabalharmos juntos”, destacou.

A importância da participação ativa dos controladores internos foi ressaltada pela coordenadora de Auditoria Operacional do TCE, Cledina Teixeira:

“Este treinamento é fundamental para o sucesso do PNTP em 2025. Os controladores internos são parceiros neste projeto, avaliando inicialmente os dados que são posteriormente validados pelo Tribunal de Contas. O programa ficou ainda mais eficaz, claro e fácil para os controladores internos”.

Entre os participantes, a controladora da Câmara Municipal de Aracaju, Juliana Teles, enfatizou o impacto positivo do programa e a busca pela excelência na transparência.

“É de extrema importância essa parceria com o Tribunal de Contas. Toda gestão precisa estar atenta à transparência. A Câmara de Aracaju hoje está com selo Ouro, mas busca a excelência e o selo Diamante. Trabalhamos continuamente, avaliando mensalmente nosso desempenho, e o apoio desta Casa é fundamental”, disse.

A capacitação segue nesta quinta-feira, 3, com a participação de representantes do Poder Executivo, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e do próprio TCE/SE.

O objetivo é garantir que todas as unidades gestoras estejam preparadas para aprimorar seus portais de transparência e fortalecer a governança pública em Sergipe.

