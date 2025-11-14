Tribunal de Contas do Estado realizará solenidade de outorga de honrarias

TCE realizará solenidade de outorga das honrarias “Gumersindo Bessa”, “Amigo do Tribunal” e “Mérito Cultural Conselheiro Carlos Pinna”

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) realizará, na próxima terça-feira, 18, às 9h, em seu auditório, a Solenidade de Outorga do Colar e do Diploma do Mérito “Gumersindo Bessa”, da Medalha e do Diploma “Amigo do Tribunal” e da Medalha e do Diploma do Mérito Cultural “Conselheiro Carlos Pinna”.

A cerimônia será conduzida pela presidente da Corte, conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, e contará com a presença de conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, autoridades civis, militares e eclesiásticas, além de familiares e convidados dos homenageados.

Instituída em 1989, a honraria Gumersindo Bessa é a mais alta distinção concedida pelo TCE/SE. Criada pelo então presidente conselheiro José Carlos de Sousa, a comenda homenageia personalidades que contribuem de forma relevante para o desenvolvimento social e institucional de Sergipe.

Durante o evento também serão entregues a Medalha e o Diploma “Amigo do Tribunal”, distinção criada para reconhecer pessoas físicas ou jurídicas que se destacam por ações em prol do Tribunal de Contas ou da sociedade sergipana, em consonância com os valores e princípios da instituição.

A solenidade marcará ainda a entrega da Medalha do Mérito Cultural “Conselheiro Carlos Pinna”, instituída em homenagem ao conselheiro Carlos Pinna de Assis, falecido em 2023. A honraria tem o objetivo de reconhecer e perpetuar o legado de quem atua na promoção da cultura, da educação e do controle público, reforçando o compromisso do TCE/SE com a valorização da cultura e da identidade sergipana.

Segundo a presidente Susana Azevedo, a cerimônia é um momento de celebração e reconhecimento:

“As homenagens traduzem o respeito e a admiração do Tribunal por todos aqueles que, com dedicação e compromisso, contribuem para o fortalecimento das instituições públicas e para o desenvolvimento do nosso Estado”, destacou.

A lista de agraciados inclui autoridades, servidores, gestores públicos e representantes da sociedade civil, distribuídos nas três honrarias: Colar e Diploma do Mérito “Gumersindo Bessa”, Medalha e Diploma “Amigo do Tribunal” e Medalha e Diploma do Mérito Cultural “Conselheiro Carlos Pinna”.

Por DICOM/TCE