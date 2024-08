TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DIALOGAM SOBRE NOVAS AÇÕES CONJUNTAS

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe (CRCSE), Ionas Mariano, esteve no gabinete da presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheira Susana Azevedo, nesta quarta-feira, 31, em visita na qual foram tratados temas de interesse da Corte e da classe contábil.

A reunião teve ainda as presenças dos contadores Raimundo Aragão e Vanderson Melo, que integram o corpo técnico do Tribunal, além da diretora-geral da Corte, Roberta Roberti, e do vice-presidente do CRCSE, Jenilton Gomes.

“O TCE é sempre um grande parceiro porque aqui é a casa do contador, aqui são processadas diversas informações na área pública, tanto de câmaras como de prefeituras . É extremamente importante essa parceria com o Tribunal” destacou Ionas Mariano.

Na oportunidade, o presidente do CRC pediu apoio na divulgação do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, que acontecerá entre os dias 8 e 11 de setembro, em Balneário Camboriú (SC).

O evento contará com palestras, painéis, debates e apresentações de artigos científicos, abordando tópicos como gestão, governança, tecnologia, empreendedorismo e área tributária.

“É sempre uma satisfação receber os integrantes do CRC; essa parceria é fundamental para a melhoria da gestão pública e a transparência na administração dos recursos públicos”, comentou a presidente do TCE. ‎

Foto: Marcelle Cristinne

Por DICOM/TCE