TRIBUNAL DE CONTAS FIRMA TAG COM PREFEITURA DE SANTA ROSA DE LIMA PARA REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), por meio do conselheiro Ulices Andrade, firmou Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) nesta quarta-feira, 5, com a Prefeitura de Santa Rosa de Lima, na ocasião representada pelo prefeito Luiz Roberto Azevedo Santos Junior.

Formalizada no gabinete do conselheiro, a medida tem o objetivo de promover ações necessárias para sanar inconformidades na estrutura física da Unidade de Saúde da Família José Joaquim Filho, situada no Povoado Cana Brava.

Além do relator e do prefeito, assinaram o documento o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Eduardo Côrtes, bem como integrantes do corpo técnico do TCE e da gestão municipal.

Conforme ficou acordado, como o prédio atual não oferece as condições necessárias para uma reforma mais complexa, ele passará por ações emergenciais enquanto a Prefeitura fará um novo projeto, em um outro outro prédio de propriedade do município, que logo receberá a nova unidade de saúde.

A obra foi identificada e monitorada pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), através da Coordenadoria de Engenharia (CoEng), que sugeriu a assinatura do TAG e acompanhará o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Foto: Marcelle Cristinne

Por DICOM/TCE