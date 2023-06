TCE/SE promoverá encontro com foco na busca ativa escolar

Fora da escola não pode! Este será o tema do painel de referência que o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) promoverá na próxima segunda-feira, 5, às 9h, no auditório da Escola de Contas (Ecojan), com o intuito de debater a situação da busca ativa escolar nos municípios sergipanos.

A ação foi sugerida na sessão plenária pela conselheira Angélica Guimarães. Relatora dos processos referentes à Educação estadual, ela informou ter recebido relatório preliminar de auditoria realizada pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos) acerca da matéria.

“Sabemos que a busca ativa escolar é uma estratégia utilizada para identificar e alcançar crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de abandonar os estudos; os motivos para a não frequência são variados e uma estratégia sobre isso requer a mobilização de diversos órgãos e instituições”, pontuou a conselheira.

Angélica Guimarães afirmou que solicitou o levantamento à diretora da Dceos, Ana Stella Barreto, para apurar quais municípios estão em situação mais crítica quanto à busca ativa, “a fim de que possam ser desenvolvidas ações que garantam o direito à educação para todos”.

Entre os participantes do painel temático estarão integrantes da Secretaria de Estado da Educação, do Ministério Público de Contas e também da Unicef, que já possui atuação contínua contra a evasão escolar.

“Convidamos representantes dos 13 municípios que apresentaram números em situação crítica para orientá-los, principalmente sobre a necessidade do uso da plataforma Unicef como suporte de gestão dessa atividade”, acrescentou a conselheira.

Estarão presentes ainda integrantes dos municípios que apresentaram melhores índices de busca ativa escolar, com o objetivo de compartilharem suas boas práticas.

Ao discorrer no Pleno sobre a importância da ação, o procurador-geral do MPC, João Augusto Bandeira de Mello, afirmou que “a busca ativa é um dos pilares da educação, para a criança aprender tem que entrar na escola e atacar esse ponto é da maior importância”.

Foto: Cleverton Ribeiro

Texto: Hádam Lima