TRIBUNAL DE CONTAS REALIZA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NO DIA 12 DE MAIO

Na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, às 8h, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) realizará a sessão da Concorrência Eletrônica para a construção de uma usina fotovoltaica, por meio de estacionamento solar.

O projeto integra as ações do órgão voltadas à sustentabilidade e à modernização da gestão pública.

Com a implantação da usina, o TCE/SE prevê uma significativa redução nos custos com energia elétrica, promovendo o uso eficiente dos recursos públicos.

“A economia gerada permitirá um maior investimento nas nossas atividades finalísticas, além de contribuir com a preservação do meio ambiente ao adotar uma fonte de energia limpa e renovável”, afirma a presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo.

A iniciativa também abrange melhorias nos sistemas de iluminação e climatização da sede do Tribunal, combatendo o desperdício e aumentando a eficiência energética do órgão.

O edital completo com as orientações para participação está disponível na página inicial do site oficial do TCE/SE, acessando o banner “Concorrência Eletrônica”.

As propostas devem ser enviadas por meio do portal: www.gov.br/compras.

Texto: Luana Maria