Tribunal de Contas reinaugura plenário com melhorias estruturais

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) concluiu a reforma do seu plenário, entregando um espaço mais moderno, funcional e acolhedor para a realização das sessões e demais atividades institucionais. A reinauguração ocorreu no Pleno da última quinta-feira, 27.

Entre as melhorias implementadas, destacam-se a instalação de novas bancadas e assentos para conselheiros e assessores, além da ampliação da área destinada ao público que acompanha presencialmente as sessões.

Pela primeira vez, os assentos dos conselheiros substitutos foram incluídos de forma definitiva no plenário, reconhecendo o papel essencial que desempenham na composição da Corte.

A presidente do TCE/SE, conselheira Susana Azevedo, ressaltou a importância das mudanças: “Essa reforma representa um avanço significativo para o Tribunal. O novo plenário está mais confortável, acessível e tecnologicamente equipado para garantir que nossos trabalhos ocorram com ainda mais eficiência e transparência”.

O projeto contemplou ainda inovações tecnológicas, como a modernização do sistema de sonorização, a implantação de uma nova sala de transmissão e a instalação de telas que tornam as sessões mais acessíveis e interativas.

A identidade visual do Tribunal também ganhou destaque, com a logomarca e o timbre do TCE/SE em posição de relevo no ambiente.

As sessões da Primeira Câmara, Segunda Câmara e do Pleno do TCE ocorrem às terças, quartas e quintas-feiras, respectivamente, sempre a partir das 9h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Corte.

Foto: Marcelle Cristinne

Por DICOM/TCE