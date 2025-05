TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE CONDENA PREFEITO ROGÉRIO SOBRAL EM AÇÃO PROPOSTA POR GEORGEO PASSOS

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) comentou nesta terça-feira, 13, a decisão judicial que obriga o prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, a esclarecer informações sobre gastos com a obra de reforma da Praça Manoel do Carmo de Jesus, situada às margens da Avenida Leandro Maciel no município.

“Solicitei informações básicas como: edital, contrato, pagamentos e medições. O que todo gestor tem obrigação de informar, afinal, é transparência de gastos com recursos públicos, dinheiro do povo. Mas a gestão omitiu, não informou. Agora, a justiça deu prazo de 15 dias para os esclarecimentos”, comentou Georgeo.

O parlamentar deixou claro que esconder informação pública é crime. “Pedi informações oficiais e públicas como fiscalizador do erário público e munícipe. A obra foi feita com recursos públicos e a prefeitura não deve temer em informar como foi gasto quase R$ 500.000,00 nela. Esperamos que o prefeito cumpra o prazo e leve as informações à justiça”, disse Passos.

Georgeo considera a decisão como uma vitória do povo, já que cada centavo aplicado na gestão deve ter transparência. “Nosso mandato tem ajudado Ribeirópolis com emendas, ações, reivindicações e também estamos atentos a tudo que for de interesse público. Fiscalizar continuará sendo uma marca da nossa atuação enquanto representante dos sergipanos”, finalizou.

Ascom Georgeo Passos