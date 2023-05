Tribunal de Justiça de Sergipe empossa novo desembargador

O juiz de direito Edivaldo dos Santos foi empossado, nesta segunda-feira (29), como desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. Após prestar juramento, o magistrado assinou o termo de posse e recebeu o Colar do Mérito Judiciário, honraria concedida a pessoas que prestam relevantes serviços à Justiça.

Coube a desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos saudar o colega: “Ao assumir o cargo de desembargador, assume mais um desafio. Mas desafios Vossa Excelência sempre enfrentou e sempre os venceu com humildade e fé”, enfatizou a desembargadora Ana

Segundo Edivaldo, para além da honraria de exercer a função, o novo cargo resulta em elevadíssimo grau de responsabilidade. “Continuarei pautando minha conduta profissional com zelo e respeito a todas as pessoas, buscando realizar uma prestação jurisdicional com a celeridade que atenda a expectativa das partes envolvidas e aplicando o direito como forma de fazer justiça”, afirmou o magistrado, que é o sétimo filho de uma família composta por 11 irmãos.

“O doutor Edivaldo tem quase 30 anos de magistratura, é preparado, um homem equilibrado e tenho certeza que virá aumentar a credibilidade do nosso Judiciário”, disse o desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, presidente do TJSE. O desembargador aposentado José dos Anjos fez questão de prestigiar a posse do colega. “Nosso legado é fazer o melhor possível para o cidadão mais humilde e ter a certeza do dever cumprido, esperando que os que cheguem façam o melhor em prol da coletividade”, considerou o desembargador José dos Anjos, que se aposentou em agosto de 2022 e teve a vaga ocupada por Edvaldo.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) disse que “o Tribunal de Justiça de Sergipe recebe um grande desembargador. Edivaldo é um dos juízes mais respeitados do nosso Estado”, declarou o governador. Já o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), comentou que o desembargador José dos Anjos “cumpriu seu papel com muita dignidade” e que o novo desembargador “tem uma carreira jurídica impecável”, afirmou.

Quem é

Natural de Pirambu (SE), Edivaldo dos Santos bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 1988. Tomou posse como juiz substituto em 05 de abril de 1994. “Quando comecei redigia sentenças no papel. Imagine, uma sentença criminal, com 25, 30 páginas para serem datilografadas? E não podia errar. Hoje, vemos o Tribunal como um dos melhores do país, orgulho da magistratura e dos servidores. Recebemos pessoas de outros Estados que nos dizem que trabalhamos num Tribunal de excelência”, comentou o novo desembargador.

Edivaldo dos Santos ainda atuou nas Comarcas de Carira, Itaporanga D’Ajuda e Lagarto. Em 2004, foi removido para a 2ª Vara Privativa de Assistência Judiciária de Nossa Senhora do Socorro. Em seguida, em 2006, atuou no Juizado Especial Cível e Criminal de Estância. Em 2007, foi removido para a 20ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, onde foi premiado em diversas oportunidades pela redução dos índices de congestionamento de processos. O magistrado também atuou como juiz convocado para substituir desembargadores.

Fonte e foto: Ascom/TJ-SE