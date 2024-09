Tribunal de Justiça recebe o III Ciclo de Palestras para Jovens Aprendizes

Na manhã desta quinta-feira, 5, o ‘III Ciclo de Palestras para Aprendizes’ lotou o espaço sociocultural do Tribunal de Justiça de Sergipe, que recebeu a nova etapa da ação para jovens aprendizes iniciada na Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e desenvolvida em parceria com diversos órgãos.

Entre os temas discutidos, assuntos relacionados ao mundo do trabalho e da convivência em sociedade. As palestras foram ministradas pelo artista plástico Cleber dos Santos Tintiliano, pela professora Cleciane Alves e pela psicóloga Karla Lima de Almeida. Antes das abordagens, a coordenadora da Infância e Juventude do TJ/SE, a juíza Iracy Mangueira Marques, destacou a parceria entre os órgãos.

“Essas turmas de aprendizagem profissional é a consubstanciação do que está previsto no artigo 227 da Constituição Federal. Junto com o Governo do Estado do Sergipe, com a Secretaria de Trabalho, a ideia de a gente ampliar a profissionalização, compor essa trilha formativa com diversos conteúdos que sirvam de fato para que, quando vierem acessar o mundo do trabalho, estejam de fato realmente preparados”, pontuou a juíza.

A jovem aprendiz Disterfânia Matias Policarpo, de 15 anos, reconhece a relevância desses momentos. “É importante para a gente aprender mais e para, no futuro, quando a gente tiver nosso trabalho, lembrar que a gente participou desse programa e que essas coisas que estão nos explicando hoje tiveram significado”, compartilha Disterfânia, que é jovem aprendiz há um ano de dois meses.

Jenniffer Aparecida, presta serviço na Secretaria do Trabalho, acredita que participar dos ciclos de palestras ajuda a aprimorar sua função no atendimento. “Como a gente trabalha com o público, ajuda a ter mais conhecimento de como dar informações, é muito e gratificante o que a gente está recebendo”, conta a Jovem Aprendiz de 17 anos.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, os ciclos têm proporcionado aos jovens o aprofundamento em temáticas que estariam fora do cotidiano deles. “Esse é um momento de debate, de discussão, de trazer para os jovens temas que eles não estão acostumados a ouvir no dia-a-dia, a debater, através de profissionais de referência do mercado, que trazem um pouquinho da sua experiência, da sua vivência, para ajudar esses jovens a construírem a sua jornada profissional”, disse o secretário.

Também estiveram presentes, representando os demais órgãos parceiros na iniciativa, as promotoras Talita Cunegundes e Lilian Mendes Carvalho, representando Ministério Público Estadual; representando o Ministério Público do Trabalho, Alessandro Alvarenga; além do diretor da Fundação Renascer, Pastor Antônio.Saiba mais sobre o I Ciclo de Palestras e o II Ciclo de Palestras para Jovens Aprendizes.