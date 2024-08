TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE ADQUIRE MÁQUINA DE RAIO-X PARA REFORÇAR A SEGURANÇA NO TRIBUNAL

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), por meio do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucionais (NIS), adquiriu (e já foi instalada uma máquina de raio-X). O dispositivo reforçou a segurança beneficiando magistradas e magistrados, servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores as pessoas que frequentam a instituição. A nova máquina (projetada para a revista de bagagens de mão), amplia a capacidade de identificar objetos e materiais que possam representar riscos.

Essa aquisição está em conformidade com a Resolução Nº 435/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que exige que se adotem medidas de segurança no âmbito dos Conselhos e dos Tribunais. A citada resolução estabelece diretrizes para assegurar que os ambientes judiciais sejam protegidos contra quaisquer ameaças, garantindo a integridade física e a tranquilidade das pessoas que trabalham ou que são atendidas pela Justiça Eleitoral.

Fonte e foto TRE-SE