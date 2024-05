TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE DECIDE PELO AFASTAMENTO DE DR. GONZAGA; ASSUME ADRIANO TAXISTA

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) decidiu nesta terça-feira (28), por unanimidade, (7 a 0), afastar do mandato do vereador, o Dr. Gonzaga, por infidelidade partidária. Assume a vaga, Adriano Taxista (Podemos).

O TRE determinou ainda que seja oficiado o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos (PSD), para, no prazo de cinco dias, empossar o suplente eleito nas eleições 2020 na vaga surgida com a saída do vereador Nitinho Vitale (PSD), que assumiu a Câmara Federal com a licença do titular do mandato Fábio Reis (PSD). Assim como a exclusão do nome de Gonzaga da ordem de vocação de suplência. Ao reconhecer a ausência de filiação do ex-vereador Dr. Gonzaga, que concorreu nas eleições 2020 pelo PSD, ficando na suplência, e depois se desfiliou do partido, assumirá o mandato de vereador no lugar de Nitinho Vitale o suplente, o ex-vereador Adriano Taxista.

Foto César de Oliveira