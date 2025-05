Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe empossa a nova juíza titular

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, desembargador Diógenes Barreto, empossou a juíza Brígida Declerc Fink como membro titular daquela Corte. A posse ocorreu nesta sexta-feira (9), sendo prestigiada, entre outras autoridades, pela governadora em exercício, desembargadora Iolanda Guimarães. A nova integrante do colegiado do TRE cumprirá o mandato de dois anos.

Com sólida trajetória na Justiça Eleitoral, Brígida Declerc Fink retorna à Corte com ampla experiência na matéria. Entre maio de 2017 e maio de 2019, já havia exercido a função de juíza substituta no TRE. Além disso, atuou em diversas zonas eleitorais do estado como juíza de 1º grau, com destaque para a 3ª Zona Eleitoral (Aquidabã), onde permaneceu como juíza titular por 1.190 dias, entre novembro de 1997 e fevereiro de 2001; e para a 5ª ZE (Capela), no período de março de 2001 a agosto de 2003, 914 dias de atuação.

Outro marco da trajetória foi o biênio como titular da 27ª ZE (Aracaju), de 30 de junho de 2014 a 30 de abril de 2016 (671 dias). A experiência acumulada ao longo de anos na magistratura (atuando na Justiça Eleitoral) reforça a capacidade técnica da Dra. Brígida e o compromisso dela com os valores democráticos.

Medalha do Mérito Eleitoral

A magistrada recebeu do presidente, desembargador Diógenes Barreto, a Medalha do Mérito Eleitoral, no grau Comendador. A comenda foi criada pela Resolução TRE-SE n. 181/2003. Em seguida, o presidente indicou a Dra. Brígida para assumir a diretoria da Escola Judiciária Eleitoral e, de forma unânime, a indicação foi acolhida pelos demais membros do Tribunal.

A corregedora regional eleitoral e vice-presidente do Tribunal, desembargadora Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, proferiu a saudação em nome dos integrantes do colegiado: “Orgulho-me em presenciar nossa história sendo escrita com mais uma mulher a integrar este Tribunal, o quê evidencia não apenas o espírito democrático que o norteia, mas possibilita o fortalecimento da representatividade feminina, diversificando as perspectivas e contribuindo para que as decisões reflitam o respeito à democracia, sempre na busca de uma sociedade mais justa e inclusiva”, frisou.

No discurso de posse, a juíza Brígida Declerc afirmou que “a democracia e a Justiça Eleitoral caminham juntas na história do Brasil. A Justiça Eleitoral nasceu para assegurar a soberania popular, exercida por meio do sufrágio (voto) e é uma entidade indissociável da história republicana do país. Eleições livres, transparentes e bem conduzidas asseguram a renovação e o fortalecimento de nossas instituições. É uma alegria e uma honra assumir o cargo de juíza titular no TRE-SE”, concluiu.

Fonte e foto: TRE/SE