Tribunal Regional Eleitoral revoga a liminar que afastou Zezinho do Bugio da Câmara Municipal de Aracaju

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) decidiu revogar a liminar que afastou o vereador Zezinho do Bugio da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), após ser afastado provisoriamente por infidelidade partidária.

De acordo com o TRE, a liminar que afastava o político por infidelidade partidária foi revogada por 4 votos a três na sessão realizada nesta terça-feira (13).

De acordo com a decisão, o vereador Bigode, que tinha ocupado a vaga deixada por Zezinho vai ter que esperar o julgamento do mérito.

Nesta quarta-feira (14), a Câmara de Aracaju deve ser notificada da decisão, de acordo com o TRE.

Entenda o caso – Zezinho do Bugio havia sido convocado para assumir o cargo em substituição ao Dr. Manuel Marcos (PSD), que foi empossado como deputado estadual.

Com isso, a vaga passou para Zezinho do Bugio (PSB), que foi afastado provisoriamente pelo TRE por infidelidade partidária. A alegação foi que a vaga era do PSD, partido do qual Zezinho fazia parte nas Eleições 2020, mas se desfiliou. Com o afastamento de Zezinho, assumiu a vaga o vereador Bigode do Santa Maria (PSD).

Foto: assessoria parlamentar