Trio envolvido em sequestro em Alagoas é preso na Grande Aracaju

Nesta sexta-feira, 6, equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e do Batalhão de Polícia de Caatinga da Polícia Militar, com troca de informações junto a Polícia Civil de Alagoas, prenderam em flagrante dois homens e uma mulher pelos crimes de roubo com restrição de liberdade, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Além disso, também foi cumprido um mandado de prisão definitiva pelo crime de furto qualificado contra um dos criminosos. A ação policial ocorreu nos municípios de Aracaju, São Cristóvão e Feira Nova/SE.

As investigações foram iniciadas após um roubo ocorrido na manhã desta sexta-feira em Igreja Nova, interior de Alagoas, onde um comerciante foi abordado pelos criminosos, sendo coagido a entregar aparelhos celulares e dinheiro. Foi mantido como refém e deixado na zona rural do município de Capela. Logo após o sequestro, os bandidos se evadiram para a Grande Aracaju.

Após serem localizados, os criminosos foram conduzidos ao Cope, onde estão à disposição do Poder Judiciário. O caso foi conduzido pelo delegado Hilton Duarte e sua equipe do Cope. Parte do material subtraído da vítima foi apreendido. O caso será compartilhado com a Polícia Civil de Alagoas, local onde ocorreu o crime.

Informações levantadas pelos investigadores apontam que a vítima exibiu dinheiro ganho de uma aposta nas redes sociais, o que atraiu os criminosos. A Polícia Civil pede que a sociedade colabore com informações sobre delitos e suspeitos por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto PC