Troca de matriz energética é debatida no plenário da Alese

Realizado na tarde desta segunda-feira (22) pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), o seminário nacional sobre Transição Energética: oportunidade de negócios e desenvolvimento regional, debateu no plenário da Alese, assuntos de suma importância relacionados à troca da matriz energética no Brasil.

O presidente da Unale, deputado Sérgio Aguiar (PDT-CE), informou que o seminário nacional de Minas, Energia e Infraestrutura, promovido pela Unale por meio da Secretaria de Minas e Energia, que tem o deputado sergipano, Luciano Pimentel como presidente, traz uma importante discussão que trata sobretudo da transição energética. “Ou seja, fazendo com que o petróleo, o carval e combustíveis fósseis altamente poluentes, possam ter a sua matriz energética trocada no Brasil; e a gente conseguir fazer com que as energias renováveis (dos ventos, solar e hidrogênio verde), conjugando com as fontes alternativas, para que a gente possa fortalecer as atuações dos governos e das empresas no que diz respeito a produção nacional”, entende.

Sérgio Aguiar lembrou que a transição energética pode estar próxima para muitos, mas para quem conhece do tema sabe que haverá grandes desafios para que ocorra no Brasil.

“Quero lembrar que no Nordeste Brasileiro, nós temos praticamente 3 mil horas de sol por ano; temos uma quantidade com boa velocidade de ventos que também é muito expressiva; temos as nossas riquezas produzidas do subsolo, como é o caso do gás aqui em Sergipe, que também dá uma condição toda especial para que o Nordeste Brasileiro, possa se tornar um protagonista dessa produção de riquezas para superar as adversidades do tempo e o semiárido que é o nosso grande calo para o desenvolvimento dessa região. A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que me incubiram de presidi-la, tema a oportunidade de fazer com que o Poder Legislativo Estadual não passe à margem ou ao largo das grandes discussões nacionais e é por isso que, quando nos foi apresentada pelo presidente da Alese, o deputado Jeferson Andrade e o deputado Luciano Pimentel, patrocinarmos esse evento em parceria coma Casa Legislativa, tivemos a oportunidade de incentivar a realização dessas palestras sobre o tema que para muitos, ainda é tão distante da realidade”, observa.

Relevância do evento

Luciano Pimentel, que ocupa os cargos de secretário do Estado de Sergipe na Unale e presidente da Comissão de Infraestrutura, Minas e Energia da entidade, destacou que, observando o cenário e compreendendo a relevância que é ampliar a participação e a contribuição dos deputados estaduais nesses debates, a Unale, por meio do presidente, o deputado Sérgio Aguiar, se uniu à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, presidida pelo deputado Jeferson Andrade, para a realização do seminário.

“Considerando que o uso do petróleo e gás natural, ainda terá um grande valor por várias décadas, para esse evento propomos um recorte com foco na importância do gás natural na transição energética. Para isso abordaremos os impactos econômicos dos investimentos em óleo e gás; o papel do setor de transporte do GNL, na conexão das ofertas e demandas e as oportunidades de negócios que surgem nesse ramo”, ressalta enfatizando que as palestras possibilitaram uma maior integração dos parlamentares nesse debate sobre o futuro energético do país e do nosso estado de Sergipe, que foi batizado pelo ex-ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, como a nova estrela do gás.

Pimentel também falou sobre a participação de parlamentares e representantes de órgãos ligados ao tema debatido. “É muito importante a participação de nós parlamentares filiados à Unale e os demais participantes, nesse marco significativo para que esse tema seja fomentado nesta Casa. Contamos com a participação de diretores de várias empresas grandes que trabalham com energia; de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade Tiradentes; do Instituto de Tecnologia e Pesquisa; um campo bastante abrangente e a gente tem a oportunidade da interlocução desse tema com a sociedade de um modo geral. A Unale vem propiciar aos deputados estaduais e ao povo sergipano, essa discussão com a participação da Assembleia Legislativa”, reitera.

Segundo o deputado Marcos Oliveira (PL) , a transição energética é um assunto que interessa não somente ao estado de Sergipe, mas a todo o país. “Esse seminário é de grande importância para que possamos saber quais os modais de energia estão suprindo e são suficientes dentro do contexto de sustentabilidade. o Estado de Sergipe não é uma ilha e não está fora da necessidade de discutir energiam que é obviamente o que move o mundo em todos os países, quando a humanidade discute a melhor forma e o melhor aproveitamento energético nas suas matrizes. Nós temos uma matriz de petróleo muito forte, mas também uma matriz muito forte agora com as energias renováveis e com o gás; e vamos estar travando esse debate extremamente importante na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe no dia de hoje “, afirma.

O deputado Georgeo Passos (Cidadania), disse ter sido uma importância iniciativa da Unale em parceria com a Alese, visando a realização do seminário. “É um oportunidade muito grande para debatermos o tema da transição energética; precisamos aproveitar muito esse momento, para que possamos crescer e essa é realmente uma oportunidade tão grandiosa para o nosso estado”, enfatiza.

Também participaram do seminário, os deputados Luiz Fonseca (PSD), Marcelo Soares (União Brasil) e Paulo Júnior (PV).

Sedetec

O secretário Valmor Barbosa, titular da secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec), representou o governador Fábio Mitidieri no evento. “Um seminário como esse engrandece muito, com uma somação de esforços entre o Legislativo, o Poder Executivo e a sociedade civil. O estado vem fazendo a sua parte na questão da transferência energética. Esses dias estamos vivendo um momento com a Semana do Gás e Petróleo, que são energéticos. Esse debate que o deputado Luciano Pimentel nos convidou a participar e trouxe a Unale para ser a protagonista é importante porque o mundo hoje discute a energia limpa, a energia renovável. O estado de Sergipe e o legislativo estão de parabéns porque esse é um debate que a sociedade precisa participar, pois estamos vivendo uma transição energética, que ela não tem volta mais, é irreversível. Hoje estamos vivendo a questão de matriz energética limpa e o meio ambiente agradece. Viemos participar desse seminário e dar a nossa contribuição”, observa.

O senador Laércio Oliveira (PP) disse estar orgulhoso pela condução do seminário, por meio do deputado Luciano Pimentel. “Um seminário de um nível desse, com tanta gente boa reunida só podia ser um parlamentar correligionário, um progressista que se dedica e contribui tanto a esse tema. Estou aqui mais para ouvir, aprender e dizer que o Brasil tem a Lei do Gás que tem produzido resultados maravilhosos. Não é ainda o que a gente quer, mas tenho certeza que a gente vai chegar lá”, ressalta.

Entre os participantes, o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Roberto Ardenghy. “Sergipe é um estado que tem um potencial muito grande para o setor. Há muitos anos Sergipe já é um produtor de petróleo e de gás; um estado que tem condições não só de produzir, mas de trazer o gás liquefeito de fora, por via marítma e fornecer esse produto tão importante para a transição energética, para todos os locais. Então é muito positiva a presença de Sergipe e é por isso que estamos presente nesse evento aqui da Assembleia Legislativa, mas também o Sergipe, óleo e Gás que começa amanhã”, enfatiza.

Palestras

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Rodolfo Henrique de Saboia, ministrou palestra com o tema: A importância do gás natural na transição energética. “É muito importante nos dias de hoje, nós examinarmos todos os aspectos envolvidos na transição energética, em virtude da complexidade e o fato de que todas fontes de combustíveis vão ser importantes nessa transição. O gás natural tem um papel extremamente relevante à medida que ele é um combustível que oferece garantia de atendimento, com baixa pegada de carbono com relação a outros combustíveis de origem fósseis e portanto, tem uma promessa de vida mais longa como fonte de energia e nesse sentido é totalmente pertinente nós debatermos as oportunidades que o gás natural oferece, justamente num cenário movido pela transição energética”, informa.

Representando o diretor-exceutivo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) (Carlos Otávio de Vasconcelos Quintella), o pesquisador do Centro de estudos de Energia da FGV, João Victor Cardoso falou sobre os Impactos econômicos dos investimentos em óleo e gás, trazendo uma visão ampla sobre a importância da segurança energética e do setor, para a economia brasileira.

O Diretor Comercial e Regulatório da Transportadora Associada de Gás (TAG), Ovídio Quintana Pol da Silva falou sobre: O papel do setor de transporte na conexão das ofertas demandas – importância da conexão do terminal GNL de Sergipe e o diretor de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da ENEVA, Marcelo Cruz Lopes destacou o tema: Oportunidades de negócios do terminal de GNL de Sergipe a partir da conexão à malha nacional.

De acordo com Marcelo Cruz, o evento foi uma oportunidade muito interessante para a ENEVA. “Isso para a gente poder falar sobre os nossos projetos aqui em Sergipe e das oportunidades que a gente pretende desenvolver a partir do ativo que a gente tem aqui no estado; então é uma grande para a companhia estar aqui trazendo um pouco das novidades que a gente vem trabalhando, para poder ajudar ainda mais o desenvolvimento do estado. A principal novidade é a comercialização de gás a partir do terminal de Sergipe, gerando mais oportunidades dentro da malha de gás, pois vamos estar fazendo oferats de um produto que poucas outras empresas oferecem, que é um produto de flexibilidade, importante dentro do mercado de gás natural. Isso vai trazer mais dinamismo para o mercado e Sergipe sai na frente com uma oferta de valor interessante para o sistema como um todo”, explica.

Também participaram do evento, parlamentares de outros estados, o conselheiro do TCE/SE, Carlos Felizola Filho, o secretário-geral da Mesa Diretora da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, a diretora da Escola do Legislativo (Elese), Telma Pimentel, o diretor-geral da Alese, Ricardo Garcez, o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), Paulo do Eirado Dias Filho, o diretor do Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe (ITPS), Dênisson Salustiano, além de professores, pesquisadores e outras pessoas interessadas no tema.

