TRT-20 divulga edital para credenciamento de corretores(as) oficiais para atuarem nas alienações do Regional

O Juízo Auxiliar de Execução (JAE) do TRT da 20ª Região (TRT-20), por meio do Edital nº 02/2023, comunica aos interessados que está promovendo o credenciamento de corretores(as) oficiais para a participação nas alienações realizadas nesta Justiça do Trabalho.

No referido edital estão elencados todos os documentos que devem acompanhar o Requerimento de Credenciamento de Corretor(a) Oficial e o Termo de Credenciamento e Compromisso, constando, ainda, que ficará aberto por prazo indeterminado para os(as) interessados(as) requererem o credenciamento.

Os interessados deverão comprovar que cumprem plenamente os requisitos contidos no ATO SGP.PR N.º 039/2023, publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, no Caderno Jurídico do TRT-20, em 16/5/2023, estando também previstos, neste documento, todos os deveres e responsabilidades do(a) corretor(a), além de penalidades pelo não cumprimento regular do serviço a ser prestado.

Acesse o Edital de Credenciamento de Corretor Oficial Nº 02/2023.

Leia o ATO SGP.PR N.º 039/2023 e saiba quais os requisitos para o credenciamento.