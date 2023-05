TRT-20 homologa acordo que pagará processos na fase de execução contra Hospital Cirurgia, em Aracaju

O Juizo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-20), realizou, na manhã desta quinta-feira, 18/5, audiência de conciliação, presidida pela Juíza Luciana Dória de Medeiros Chaves, referente a execuções trabalhistas movidas contra a Fundação de Beneficência Hospital Cirurgia.

Pelos termos do acordo, ficou pactuado que a executada pagará a importância de R$ 300 mil mensais, além de dois balões, nos meses de junho e outubro do ano corrente, no valor de mais R$ 300 mil cada um.

Também ficou pactuado pela existência de audiência de conciliação em todos os processos.

A ordem para o pagamento dos processos está prevista em planilha publicada no site do TRT-20.

Participaram da audiência de conciliação a advogada Roseline Rabelo de Jesus Morais, representando a parte reclamada; a advogada Gabriela Milano Loureiro de Souza, representando a Associação de Advogados Trabalhistas (Assat) e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe (OAB/SE), e integrantes da Comissão dos Advogados, que passaram a atuar no presente feito em substituição aos demais colegas, Victor Hugo Motta, Jair de Araújo Costa Filho e Victor Hugo Santos do Nascimento.o

Foto TRT-20