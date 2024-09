TRT-20 PUBLICA EDITAL DE CONCURSO PARA ANALISTA E TÉCNICO JUDICIÁRIO; OPORTUNIDADES DE NÍVEL SUPERIOR

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/SE) publicou nesta segunda-feira, 16, o edital do concurso público para servidores, destinado ao preenchimento das vagas existentes e que vierem a surgir, relativas aos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário.

Para os cargos de Analista Judiciário, atualmente, a remuneração inicial é de R$ 13.994,78 (treze mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), e para os cargos de Técnico Judiciário, R$ 8.529,65 (oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), ambos com jornada de 40 horas semanais. Confira o Edital na íntegra.

Inscrições

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, no período das 10h do dia 23/9/2024 às 23h59 do dia 17/10/2024 (horário de Brasília). Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br, preencher o formulário de inscrição e efetuar o pagamento da taxa, até 18/10/2024.

As Provas Objetivas e Discursivas serão realizadas na cidade de Aracaju, com previsão de aplicação em 15/12/2024. A confirmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas serão divulgadas oportunamente por meio de Edital, publicado no Diário Oficial da União e no site www.concursosfcc.com.br. Detalhes sobre os cargos, áreas, escolaridade, pré-requisitos, descrição das atribuições básicas e conteúdo programático estão estabelecidos no Edital.

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas através do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas, por meio do Fale Conosco, no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone (11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h (horário de Brasília).

Fonte: TRT20