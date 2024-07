TRT 20ª : GOLPE PELO WHATSAPP – FALSOS MENSAGEIROS ENVIAM ALERTA DE ALVARÁ DISPONÍVEL EM SERGIPE

O TRT da 20ª Região (TRT/SE) alerta os jurisdicionados sobre golpes que estão sendo aplicados por aplicativo de mensagem, utilizando dados de processos do Tribunal. Em mais um esquema de fraude, criminosos, clonando o contato de Whatsapp de advogados, estão enganando vítimas ao enviar mensagens em que informam que o alvará referente a seu processo está disponível para retirada, solicitando dados pessoais e bancários.

Especialistas em segurança cibernética informam que é fundamental verificar a autenticidade de qualquer mensagem recebida pelos aplicativos de mensagem, especialmente aquelas que contêm links.

Em caso de dúvida, recomenda-se entrar em contato diretamente com o(a) advogado(a) atuante no processo e evite clicar em links desconhecidos.

Para saber dados e informações sobre seu processo, o TRT/SE orienta fazer a consulta no site www.trt20.jus.br, digitando os 20 números do processo.

Mais informações contate a Ouvidoria do TRT/SE por e-mail: ouvidoria@trt20.jus.br, pelo telefone (79) 2105-8847, pelo WhatsApp (79) 98121-5221 ou presencialmente, no Complexo da Justiça do Trabalho em Sergipe (prédio vermelho), das 7h30 às 14h30.

Registro de Ocorrências

A população deve estar atenta e denunciar esses golpes às autoridades competentes para ajudar a combater a disseminação dessas fraudes e evitar que outras pessoas sejam enganadas.

Para denúncias e registros de ocorrências, a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) disponibiliza uma delegacia especializada em apuração de crimes cibernéticos.

A Delegacia de Crimes Cibernéticos fica no Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), na rua José de Oliveira Filho, 50, Praça Poeta Clodoaldo de Alencar, conjunto Leite Neto, bairro Grageru. O registro de ocorrências ocorre de segunda à sexta-feira, das 7 às 18h. Contatos para dúvidas: (79) 3194-3100 / drcc@pc.se.gov.br.

As denúncias de ocorrências também podem ser realizadas na delegacia mais próxima da sua residência, ou via on-line, na Delegacia Virtual, por meio do link: https://portalcidadao.ssp.se.gov.br/DelegaciaVirtual .

Por Moema Lopes

Ascom TRT/SE