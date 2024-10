TURISMO DE SERGIPE É O QUE MAIS CRESCE NO NORDESTE E TEM ALTA DE 6,5% NO MÊS DE JULHO, DIZ FECOMÉRCIO/SE

Em 2024, o setor do turismo em Sergipe está tendo crescimento considerável em comparação aos demais estados brasileiros. O ‘país do forró’ atingiu uma variação acumulada de 6,5% em julho, diante do mesmo período de 2023, sendo esta a quarta maior do Brasil e a maior da região Nordeste. Esses dados foram apurados pelo Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio/SP) e compartilhados com o Núcleo de Comunicação e Inteligência da Fecomércio/SE. Entre as razões que explicam tal desempenho está a reestruturação da política pública de fomento ao turismo desenvolvida pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Ao longo da gestão, a pasta tem realizado diversas ações de promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissores de turistas do país.

Segundo o governador Fábio Mitidieri, Sergipe ser líder no setor turístico na região Nordeste é resultado de uma série de ações estratégicas que têm fortalecido o setor no estado, entre elas, os investimentos do governo para o fortalecimento do turismo sergipano, a exemplo da ampla divulgação do destino Sergipe em feiras nacionais, criação de um calendário de eventos que movimenta a economia durante todo o ano, além da parceria com a iniciativa privada. “Esses esforços têm projetado Sergipe como um destino emergente no cenário turístico nacional, e estamos muito felizes em ver que nossa gestão tem contribuído significativamente para isso”, destacou o governador.

Para Fábio Mitidieri, outro ponto fundamental para esse crescimento é o investimento contínuo em segurança pública. Ele destaca que Sergipe foi eleito o estado mais seguro do Nordeste, por meio de pesquisa realizada pela Revista Veja, utilizando como fonte o Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública (Sinesp), a partir dos números relacionados ao ano de 2023. De acordo com o levantamento, o estado apresenta a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes da região, com 19,59 homicídios.

“Estamos empenhados, junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), em seguir reduzindo os índices de criminalidade, o que também acaba fortalecendo Sergipe como um destino seguro e confiável para turistas. Este é mais um fator, além das nossas belezas naturais, cultura e hospitalidade, que, certamente, farão com que mais e mais turistas venham se encantar com a experiência que é viver em Sergipe”, ressaltou.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destacou, ainda, a parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE). Juntos, a Setur e a entidade representativa do trade turístico têm realizado especialmente um trabalho intenso e constante este ano, inclusive com participação em um número ainda maior de feiras nacionais, para divulgar o destino Sergipe.

Marcos Franco lembrou, também, que o estado foi um dos destinos mais procurados do Brasil para as férias de julho deste ano, ocupando a 15ª colocação de acordo com a Decolar, empresa de viagens líder na América Latina. “Foram investidos R$ 200 mil na empresa em ação de mídia compartilhada. Foi um trabalho realizado durante meses para promover e divulgar nossos atrativos turísticos e, em especial, os festejos juninos, que, este ano, mais uma vez, foi um sucesso com 60 dias ininterruptos de forró”, justificou. Diante disso, o gestor ressaltou, estes e outros tantos investimentos feitos de forma contínua colocam, cada vez mais, o destino em evidência no mercado nacional.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, também disse que o desempenho de Sergipe reflete a gestão eficiente de recursos e políticas públicas. Segundo ele, isso posiciona o crescimento do turismo no estado como um reflexo da integração entre as demandas do mercado e a oferta de novos atrativos. “Sergipe tem investido em promover o turismo ecológico, cultural e de aventura. Além dos tradicionais destinos de praia, como a Atalaia, em Aracaju, e a Praia do Saco, em Estância, o estado tem apostado no turismo rural e no ecoturismo, valorizando paisagens naturais como a Rota do Cangaço e o Parque Nacional da Serra de Itabaiana. Esses atrativos ampliam o leque de opções para turistas que buscam experiências além do sol e mar”, avaliou. E complementou: “Os investimentos nas políticas de turismo, buscando o fortalecimento da atividade deram resultados econômicos significativos na movimentação de recursos nas empresas do estado”, finalizou.

