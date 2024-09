Yandra destaca criação do primeiro Hospital Veterinário Municipal de Aracaju

“Um marco para o cuidado com os animais”, diz Yandra sobre proposta para criação do primeiro Hospital Municipal Veterinário de Aracaju

Entre as propostas que mais se destacam no plano de governo da candidata a prefeita de Aracaju, Yandra (União), está a criação do Hospital Municipal Veterinário da capital sergipana, a primeira unidade pública para cães e gatos.

A ideia é que o hospital ofereça atendimento clínico e cirúrgico especializados, além de emergência 24 horas para cães e gatos, acolhendo, principalmente, a população mais carente de Aracaju.

“Esse hospital será um marco para o cuidado com os animais, pois sabemos que muitas famílias os acolhem com muito carinho, mas enfrentam dificuldades, já que, sem um hospital veterinário público, precisam recorrer a serviços pagos, o que, infelizmente, foge da realidade de muitas pessoas”, disse Yandra.

O plano da candidata também contempla a realização de convênios com o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a Faculdade Pio X e outras instituições, visando ampliar a proteção animal em diversas esferas.

A pertinência da criação do hospital se fundamenta em dados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 30 milhões de cães e gatos viviam nas ruas de todo o país em 2022, uma realidade que poderia ser contornada com a garantia de um lar e de um serviço veterinário acessível e eficiente. Tudo isso, é claro, aliado a campanhas de adoção responsável.

Segundo a candidata, o impacto positivo trazido por um hospital veterinário pode ser verificado em outras cidades. Há poucos meses, Yandra visitou o primeiro Hospital Público Veterinário da Bahia, localizado no bairro de Canabrava, em Salvador.

“Ao lado do prefeito de Salvador, Bruno Reis, visitei diversos equipamentos públicos da capital baiana que são referências, pois as ideias de sucesso merecem ser reproduzidas e ampliadas. Ter um hospital assim em Aracaju será uma conquista coletiva, daremos um retorno à sociedade pensando no bem-estar animal”, completou.

Fonte e foto assessoria