Unale: deputados de Sergipe participam da 5ª reunião da Diretoria Executiva

A Unale realizou, na última quinta-feira (10), a 5ª reunião da Diretoria Executiva. O encontro ocorreu na sede da entidade, em Brasília. Parlamentares de 16 estados participaram do encontro de maneira presencial e online, entre eles o deputado estadual Luciano Pimentel (PP), que integra a Diretoria Executiva da Unale. Entre as principais pautas do encontro estiveram a realização dos eventos da entidade no próximo semestre, a participação na COP30 e outras diretrizes institucionais.

A entidade planeja a realização da 1ª Marcha dos Deputados Estaduais, o Encontro Nacional de Mulheres Parlamentares Estaduais, o Encontro Nacional de Comunicação e a 28ª Conferência Nacional da Unale.

“Desde que integrei a Diretoria Executiva da UNALE acompanho de perto os trabalhos da entidade. Pude compreender ainda mais a importância dessa instituição como instrumento de fortalecimento do parlamento e constatar como cada reunião gera resultados positivos na articulação e na visibilidade das pautas de interesse dos estados. Seguimos trabalhando por todos os sergipanos”, ressaltou o deputado Luciano Pimentel.

Ao saudar os colegas presentes, a presidente da entidade, deputada Tia Ju (RJ), comentou sobre a importância do encontro e os encaminhamentos que foram alcançados em debate com os parlamentares. “Considero que este encontro teve extrema relevância para todos nós parlamentares. Deliberamos sobre a nossa Conferência e a nossa Frente Parlamentar. Estamos sempre pensando na nossa entidade, pensando em uma Unale cada vez mais forte. O nosso foco tem sido o crescimento e o fortalecimento dos mandatos dos deputados e dos Parlamentos”, ressaltou.

Outro ponto de importante discussão na 5ª reunião da Diretoria Executiva da gestão 2025 foi a composição e implementação da Frente Parlamentar de Defesa da Unale. Na oportunidade, os deputados comentaram sobre as estratégias de ampliação e consolidação, bem como os próximos passos e a mobilização dos parlamentares. Segundo Tia Ju, “com a Frente Parlamentar da Unale instituída, teremos mais legitimidade para trabalhar, teremos voz dentro do Parlamento Federal. Hoje, já temos 130 assinaturas e precisamos de 198. Por isso, peço para que todos os nossos parlamentares fortaleçam esta causa”.

O ex-deputado Pastor Antônio (SE), decano da Unale, também marcou presença na reunião. O ex-parlamentar foi saudado por todos os presentes devido a sua grande contribuição para construção e desenvolvimento da entidade no cenário nacional. “Quero deixar um abraço a todos. A saudade que tenho da Unale é muito grande. Estive 16 anos atuando nessas frentes legislativas e aqui, para mim, foi uma grande escola. Quero parabenizar a presidente Tia Ju, que está comandando essa Casa maravilhosa. Peço que cuidem bem da Unale”, salientou.

Estiveram presentes na reunião na sede da entidade os deputados: Tia Ju (RJ), Gabriel Picanço (RR), Antônia Sales (AC), Vilmar Zanchin (RS), Diogo Moraes (PE), Stuart Castro (CE), Dirceu Ten Caten (PA), Luciano Pimentel (SE), Wellington do Curso (MA) e Ismael Crispin (RO). Além deles também estiveram na reunião o ex-deputado Pastor Antônio (SE) e o consultor jurídico da entidade, André Maimoni. No formato online, participaram os parlamentares: Ivana Bastos (BA), Sérgio Aguiar (CE), Lidio Lopes (MS), Catarina Guerra (RR), Daniel Librellon (RJ), Nayara Rocha (MG), Jory Oeiras (AP), Silvana Covatti (RS), Coronel Adailton (GO) e Gessivaldo Isaías (PI).

28ª Conferência Nacional da Unale

No encontro, a presidente da Unale, deputada Tia Ju (RJ) anunciou que a 28ª Conferência Nacional da entidade será realizada na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, entre os dias 3 a 5 de dezembro deste ano.

O vice-presidente da Unale da região Sul, deputado Vilmar Zanchin (RS), foi definido como presidente da Comissão Organizadora do evento e comentou sobre a importância da realização do encontro no estado. “Tenho certeza que faremos um grande evento. Bento Gonçalves é uma das forças econômicas do nosso estado, principalmente, no que diz respeito ao turismo. A realização da nossa Conferência no município também trará uma grande economia para a entidade e possibilitará um importante intercâmbio de ideias relacionadas ao nosso contexto dos Legislativos Estaduais”, frisou.

A Conferência Nacional da Unale é o maior encontro parlamentar da América Latina e reúne, anualmente, entre 1,5 mil a 2 mil conferencistas para tratarem sobre demandas e avanços importantes no contexto dos Parlamentos Estaduais. Neste ano, o evento terá como tema ’Humanidade Conectada’, com foco na disseminação da inteligência artificial no cenário legislativo e as emergências climáticas.

COP 30

Os parlamentares também destacaram a possibilidade de participação da Unale na COP 30, que será realizada em novembro, em Belém, capital do Pará. Será a primeira vez que o Brasil sediará o evento.

O secretário da Unale no estado do Pará, deputado Dirceu Ten Caten (PA), comentou sobre as dificuldades logísticas que o estado vem enfrentando para organizar o evento, mas garantiu que todo o esforço necessário será feito para garantir a realização da COP 30 na Amazônia. “A COP 30 no nosso estado é uma grande quebra de paradigma. Estamos fazendo uma grande força tarefa para ampliação da nossa rede hoteleira e, com toda certeza, faremos o possível para acomodar todos os participantes deste grande evento”, destacou.

A COP 30 será realizada pela primeira vez na Amazônia e marcará exatamente os 10 anos da assinatura do Acordo de Paris, que estabeleceu metas para redução da emissão de gases do efeito estufa. O evento deve receber cerca de 50 mil pessoas, incluindo líderes mundiais, cientistas, representantes de ONGs e da sociedade civil.

(*) com informações e fotos: Ascom Unale

Por Stephanie Macedo