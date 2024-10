União Brasil  avalia crescimento no estado de Sergipe

Na terça-feira, 8, no Rio de Janeiro, André Moura, presidente estadual do União Brasil (UB), jantou com Antonio Rueda, presidente nacional do partido, e conversaram sobre os resultados positivos das eleições municipais em Sergipe.

Durante o encontro, André destacou que o União Brasil iniciou o processo eleitoral com nove prefeituras e finalizou o pleito com 23 prefeitos eleitos em Sergipe, sendo o partido que mais cresceu nesta eleição.

Além do crescimento dos novos mandatários municipais, a sigla obteve 15 vice-prefeitos e quase 160 vereadores eleitos em mais de 60 municípios, refletindo o fortalecimento do União Brasil.

Foto assessoria

Por Elaine Mesoli