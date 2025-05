União Brasil destaca a participação e a liderança feminina na política

Com o tema “A Força da Liderança Feminina”, o União Brasil promoveu, na manhã deste sábado (10), no Hotel Videm, em Aracaju, mais uma edição do Workshop Defesa Lilás, programa que incentiva a participação política das mulheres em todo o país. O evento reuniu deputadas, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, lideranças políticas e mulheres interessadas em ingressar na vida pública.

O objetivo foi oferecer um espaço de formação, escuta e troca de experiências sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na política, além de fortalecer o engajamento em temas centrais da sociedade atual. A iniciativa integra a agenda nacional do União Brasil para ampliar o protagonismo feminino nos espaços de decisão.

Durante sua participação, a deputada federal Yandra Moura destacou que, apesar das dificuldades, ocupar espaços de poder vale a pena. “Vale a pena ser vereadora e ver um projeto aprovado transformar vidas. Vale a pena, como deputada, acompanhar os recursos destinados ao município se tornando sonhos realizados. Vale a pena dar voz a quem nunca foi ouvido. Muitas pautas só são levantadas por mulheres, porque sentimos na pele e lutamos com empatia, mesmo quando a dor não é diretamente nossa”, afirmou.

Yandra também ressaltou a importância da sororidade e da união entre mulheres. “Nossas diferenças são muitas, e tudo bem. Isso mostra que vivemos em uma democracia. Mas essas diferenças não podem nos afastar. As mulheres precisam se unir e enxergar umas nas outras representatividade”, completou.

O Defesa Lilás é uma estratégia do União Brasil voltada à promoção da representatividade feminina. O programa estimula o debate político, forma lideranças e incentiva a análise, criação e implementação de políticas públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal. Por meio de workshops e formações, o projeto já impactou centenas de mulheres em diversas regiões do país.

A abertura do evento contou com a presença do presidente estadual do União Brasil, André Moura, que reafirmou o compromisso do partido com o fortalecimento da atuação política feminina.

Também estiveram presentes a presidente estadual do União Mulher, Sheyla Galba; a deputada estadual Lidiane Lucena (Republicanos); as prefeitas Cleane de Everton (São Miguel do Aleixo) e Izabel Cristina (Divina Pastora); as vices-prefeitas Simone Alves (Cedro de São João) e Detinha da Farmácia (Pirambu); a vereadora por Aracaju, Thannata da Equoterapia; a coordenadora do Projeto Defesa Lilás, Cristiane Sales; a advogada do União Brasil Nacional, Maria Júlia Brito; a diretora administrativa e financeira da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe, Patrícia Moura; a presidente da Fames, Silvany Manlak; a ex-prefeita de Japaratuba, Lara Moura; e a ex-deputada estadual Lila Moura.

Com o auditório cheio, o evento mostrou que o interesse das mulheres pela política está crescendo. O workshop foi marcado por falas inspiradoras, troca de experiências e incentivo à formação de novas lideranças femininas.

Texto e foto assessoria