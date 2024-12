UNIÃO POR SERGIPE: ANDRÉ E YANDRA REÚNEM PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES ELEITOS PELO UNIÃO BRASIL

O presidente estadual do União Brasil, André Moura, e a deputada federal Yandra Moura, presidente do diretório de Aracaju, promoveram nesta quarta-feira (20), no Del Mar Hotel, o evento “União por Sergipe” com os 24 prefeitos, 15 vice-prefeitos e 161 vereadores eleitos pelo partido no pleito municipal deste ano com o objetivo de debater estratégias de fortalecimento político e desenvolvimento do estado.

Durante o evento, a mensagem principal foi de união e gratidão, com votos de sucesso para os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, além de apresentar as metas do União Brasil. Segundo André, o objetivo é continuar fortalecendo o partido, elegendo ainda mais deputados estaduais e federais, ampliando a bancada que representa Sergipe no Congresso Nacional. “O desafio é grande, mas temos diversos nomes preparados e confiamos na capacidade de cada um para transformar sonhos em realidade e promover o desenvolvimento do nosso estado”, destacou.

A deputada federal e presidente do diretório do União Brasil em Aracaju, Yandra Moura, expressou profundo agradecimento pela participação de todos na campanha do partido, destacando a presença de líderes como ACM Neto. “Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos são de extrema importância para o fortalecimento do nosso partido. Meu compromisso é continuar atuando em Brasília para assegurar recursos federais essenciais para os prefeitos sergipanos, especialmente nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. Os gestores sergipanos sabem que têm uma parceira e amiga em Brasília”, afirmou Yandra.

Já o deputado estadual Cristiano Cavalcante expressou sua gratidão pelo apoio dos novos gestores e legisladores presentes. “Estamos aqui para continuar trabalhando juntos, de mãos dadas, em prol de um Sergipe melhor. Acredito no esforço incansável de cada um dos nossos vereadores que, com comprometimento, irão atender às necessidades dos nossos municípios, especialmente Aracaju. Agradeço também ao ex-deputado e nosso líder André Moura, que sempre esteve presente, lutando por nosso estado, e reafirmo que continuaremos juntos, batalhando para transformar os sonhos da nossa gente em realidade. Que o próximo ano seja de muito trabalho e conquistas para todos nós!”, finalizou.

O presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, disse ter orgulho de estar em Sergipe neste momento de confraternização. “Orgulho em estar aqui hoje nesse estado que mais performou no Brasil. Tenho orgulho e gratidão por esse time que está aqui e que vai governar praticamente a metade desse estado. André Moura foi a pessoa que mais me aconselhei. Se eu estou aqui hoje na presidência, pode ter certeza que uma grande parcela eu devo a André, uma pessoa leal, experiente, um político diferente. Outra grata surpresa foi essa jovem que representa o nosso partido de uma forma diferente, com a postura de uma mulher que vi poucas nesse Brasil. A palavra de Yandra não faz curva, isso ela aprendeu com André. Tenho muita gratidão por tudo que vocês fizeram pelo União Brasil aqui em Sergipe”, finalizou.

Texto e foto assessoria