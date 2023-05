Unidade  de confecção de roupas é inaugurada em Tomar do Geru

Buscando transformar a vida das pessoas através do desenvolvimento e da geração de empregos, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 140 mil, à época como deputado federal, para a aquisição de máquinas de costura para uma célula de confecções localizada no município de Tomar do Geru. Nesta sexta-feira, 19, o senador participou da entrega dos certificados de qualificação dos profissionais e conheceu a unidade que já produz, desde março, moda feminina com distribuição para diversos estados do país. A solenidade também contou com a presença dos prefeitos Adinaldo Nascimento (Indiaroba), Humberto Maravilha (Umbaúba) e Danilo de Joaldo (Itabaianinha).

Para Laércio, a ação política desenvolvida no povoado Campo Grande tem um alcance social enorme. “Eu defendo a política como instrumento de transformação da sociedade e reconheço que os recursos mais importantes que existem são os humanos. São vocês. O mundo pode trabalhar com qualquer tipo de tecnologia mais avançada, mas nada substitui as pessoas. Sabem por quê? Porque elas tem sentimento. As pessoas respiram, olham, ouvem, abraçam. Com essa emenda eu acredito que a gente tá plantando uma semente aqui nesta comunidade”, disse Laércio.

Atualmente, 22 profissionais, sendo 17 mulheres e cinco homens, desenvolvem suas atividades na célula de confecção, que tem a marca Ísis Valentina, gerando emprego e renda para suas famílias. Uma das beneficiadas é Karine Alves de Oliveira, que estava desempregada e foi uma das primeiras a aderir ao projeto. “Ter uma renda aqui era uma visão muito longe e agora a gente tem essa oportunidade, então é muito gratificante. Uma oportunidade de vida. Estava parada, hoje estou recebendo meu dinheiro todo mês e estou aprendendo muito”, disse Karine, que é moradora do povoado Campo Grande.

O prefeito de Tomar do Geru, Pedro Balbino (PP), comentou sobre a dimensão desse projeto que teve a participação direta do senador Laércio Oliveira. O gestor reafirmou a parceira com o parlamentar, que ele chamou de parceiro da gestão. Segundo Balbino, a ação de Laércio transformou muito a cidade, nas áreas da saúde, da educação, infraestrutura, entre outras. O prefeito acredita que de todos os recursos destinados por Laércio para o município, este ficará marcado na vida das pessoas.

“Não é um paralelepípedo, não é uma quadra, um telhado, é emprego, é transformação de vidas. Foram 140 mil reais e atualmente 22 empregos, e vamos triplicar isso. De uma semente plantada por Jairo Carvalho da Grippon, com a participação do senador Laércio e com a determinação do governador Fábio Mitidieri, a região passa a ser conhecida como o cinturão da confecções do estado de Sergipe. Essa comunidade comprovou na prática que onde tem desenvolvimento e emprego, tem a marca de Laércio Oliveira”, disse.

Mais investimentos

Através de uma emenda de Laércio, o município de Tomar do Geru inaugurou uma quadra de areia e o muro da Escola Cívico Militar Dr Albano Franco. A unidade conta com 770 alunos do ensino fundamental 2. Durante a solenidade, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Botelho,ao lado do diretor de Novos Negócios, Gibran Ramos, assinou um protocolo de intenções para a construção de um núcleo industrial no município. A área doada pela Prefeitura tem 100.000m.

“O prefeito nos procurou, logo no início da nossa gestão, sabendo do compromisso do senador Laércio Oliveira no desenvolvimento do estado de Sergipe, o compromisso do governador Fábio Mitidieri na geração de emprego e renda também, disponibilizou a intenção de doar uma área pra que fosse instituído um núcleo industrial aqui no município de Tomar do Geru. Prontamente colocamos nossa equipe pra visitar a área, identificar as potencialidades locais e hoje estamos aqui aproveitando o ato para formalizar esse protocolo”, pontuou Botelho.

Por André Carvalho