Unidos sindicatos cobram valorização aos servidores públicos de Aracaju

Diálogo com vereadores rendeu o compromisso de ajudar na negociação. Vereadores afirmaram que não votarão ‘em regime de urgência’ o Projeto enviado por Edvaldo Nogueira para Câmara Municipal

Após 7 anos de desvalorização salarial dos servidores públicos municipais de Aracaju, causou revolta entre as trabalhadoras e trabalhadores o anúncio do prefeito Edvaldo Nogueira de que irá cortar gratificações e conceder 7,5% de reposição salarial para todas as categorias gerando um saldo negativo para parte dos servidores municipais.

Lideranças sindicais dialogaram com vereadores na Câmara Municipal de Aracaju, na manhã desta terça-feira, dia 13 de junho, e explicaram que o reajuste de 7,5% imposto pelo Prefeito não cobre sequer o corte de gratificações anunciado. “Na prática, o servidor vai ficar com um saldo negativo, com uma remuneração menor do que a atual. É um absurdo”, comentou Carlos Augusto, presidente do Sacema (Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde de Aracaju).

Nos 7 anos de arrocho salarial para os servidores do município de Aracaju, a inflação acumulada chegou a 35,73% (INPC-IBGE). Portanto o reajuste salarial de 5% (em 2022) e a proposta de 7,5% em 2023 não cobrem perdas. A dirigente do SINPSI Daiana Azevedo explica que ela e outros servidores da Prefeitura de Aracaju não receberam sequer o reajuste de 5% em 2022.

A desvalorização dos servidores públicos municipais também ocorre devido à decisão política da gestão de Aracaju de descumprir o Piso do Magistério; descumprir o Piso dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias e ainda tem o Piso da Enfermagem, conquistado recentemente que é lei e precisa ser pago.

A coordenadora geral do SINDINUTRISE Mycheline Guerreiro falou aos vereadores sobre distorções salariais que prejudicam Nutricionistas, Psicólogos, Fisioterapeutas, Farmacêuticos, Fonoaudiólogos e Terapeutas Ocupacionais.

O SINDASSE, SINDIPEMA, SINPSI, SINDINUTRISE, SINTS, SACEMA, SEPUMA e SINDATRAN entregaram um documento com estas informações aos vereadores de Aracaju na manhã de hoje e conquistaram o compromisso de que os parlamentares não aprovarão em regime de urgência, sem diálogo e sem acordo com os sindicatos dos servidores públicos municipais, a proposta anunciada pelo prefeito de Aracaju nas redes sociais.

A Prefeitura de Aracaju enviou o Projeto de Lei referente ao reajuste salarial dos servidores de Aracaju que deve ser amplamente debatido por trabalhadores e sindicatos nos próximos dias.

Foto assessoria

Por Iracema Corso