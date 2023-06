Unit faz parte de conselho consultivo diversificado da Semesp

Entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil, Semesp anuncia conselho consultivo diversificado. Unit é a única de Sergipe no conselho.

Integrado por gestores de Instituições de Ensino Superior e lideranças da sociedade brasileira, a entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil, Semesp anunciou a criação de um Conselho Consultivo composto por convidados para assessorar a entidade e a sua diretoria em assuntos de interesse do ensino superior. Dentre os nomes, o vice-reitor da Universidade Tiradentes (Unit), professor Jouberto Uchôa de Mendonça Junior.

Para ele, fazer parte deste conselho representa um grande passo para Sergipe. “O Semesp é uma entidade de relevância para as Instituições de Ensino Superior do Brasil. Fazer parte deste grupo também significa oportunidade de trocas e aprendizados constantes entre importantes executivos de todas as regiões do país, visando proporcionar cada vez melhores experiências para nossos alunos”, avalia Uchôa Junior.

O objetivo do Conselho é emitir pareceres e sugerir medidas, projetos e ações com foco em inovação, desenvolvimento da educação e melhoria da gestão administrativa e acadêmica das instituições do setor em todo o país. Por isso, a composição do Conselho Consultivo será diversificada em relação à tipologia de IES e à representação da sociedade, para que os olhares sejam múltiplos e fortaleçam a cultura de colaboração na entidade.

Sua atuação ocorrerá a partir de reuniões coordenadas pelo Semesp, cabendo aos conselheiros emitir parecer sobre as questões que lhes forem submetidas, além de propor e sugerir iniciativas voltadas para temas de interesse da entidade e do setor do ensino superior. E todas as sugestões e propostas do Conselho Consultivo serão direcionadas para a Diretoria do Semesp, que fará análise e o encaminhamento para os responsáveis pelos projetos ou ações da entidade.

“O Conselho Consultivo não terá poder decisório, e suas sugestões e aconselhamentos, em face do caráter de entidade representativa do ensino superior, vão permitir à entidade qualificar e ampliar a efetividade de suas macroestratégias e de seus projetos e iniciativas, diante dos impactos gerados pela conjuntura política e econômica na dinâmica das IES brasileiras”, esclareceu a presidente Lúcia Teixeira sobre a iniciativa.

As reuniões do Conselho Consultivo serão realizadas quatro vezes por ano, sendo três reuniões remotas e uma reunião híbrida, e os integrantes terão mandato de 02 (dois) anos. Em 2023, além da primeira reunião ocorrida no dia 29 de maio, serão realizadas mais duas reuniões a serem marcadas.

Asscom Unit com informações do Semesp