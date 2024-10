Urnas Eletrônicas já estão prontas para as eleições municipais de 2024

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) finalizou, na tarde desta terça-feira, 1º de outubro, a preparação das urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições. O processo teve início no dia 21 de setembro e envolveu a configuração de 5.758 urnas de seção com os dados das respectivas seções eleitorais, dos candidatos, e dos sistemas eleitorais.

Cada equipamento foi conferido individualmente para garantir sua vinculação correta à seção e zona eleitoral de destino, sendo lacradas em seguida para envio aos cartórios eleitorais.

Além das urnas destinadas às seções eleitorais, outras 1.054 urnas de contingência foram preparadas. Elas serão distribuídas estrategicamente, garantindo a substituição imediata de qualquer equipamento que apresente defeito durante a votação, assegurando que o processo ocorra sem interrupções.

Esse procedimento foi realizado em uma cerimônia pública, aberta para acompanhamento por entidades fiscalizadoras, como o Ministério Público e os partidos políticos, assegurando a transparência e segurança do processo eleitoral. Ao todo, 80 pessoas, entre servidores efetivos da Justiça Eleitoral e colaboradores contratados, participaram dessa atividade essencial.

A organização do trabalho foi coordenada pelo secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-SE, José Carvalho Peixoto, e pela chefe da Seção de Administração de Urnas, Mônica Martins Ávila Prado. O juiz membro do TRE-SE, Hélio de Figueiredo Mesquita Neto, supervisionou o processo.

As urnas eletrônicas lacradas seguem agora para os cartórios eleitorais, onde estarão armazenadas e prontas para o pleito, assegurando que os eleitores sergipanos possam exercer seu direito ao voto de maneira ágil e confiável.

Fonte e foto TRE-SE