Uso da “colinha eleitoral” reduz o tempo de votação na urna

O 1º turno das eleições municipais 2024 acontece no próximo dia 6 de outubro em mais de 5,5 mil cidades do país. Em Sergipe, são um milhão 414 mil, 773 eleitores aptos a exercer a cidadania. Desses, 416 mil 605 votarão em Aracaju. Mesmo faltando poucos dias para a realização do pleito, muitos eleitores ainda têm dúvidas se podem levar a chamada “colinha”, com os números dos candidatos e candidatas anotados. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aceita e estimula essa prática no sentido de contribuir com o fluxo das filas nas seções eleitorais, agilizar a votação na cabine e não errar na escolha.

De acordo com a legislação eleitoral, a anotação deve ser pessoal e individual, contendo os números das candidaturas nas quais os eleitores pretendem votar, obedecendo a ordem de digitação: primeiro, o nº do candidato a vereador e depois, o nº da escolha para prefeito (a).

Para o cargo de vereador, devem ser digitados na urna eletrônica, cinco dígitos. Os dois primeiros correspondem ao partido político (é possível votar somente na legenda, se desejar) e os três seguintes são os que identificam a candidata ou o candidato ao cargo. E para prefeito, o número a ser digitado é composto de dois dígitos. Após o registro do último voto, aparecerá na tela da urna, a palavra “FIM”.

É proibido na cabine de votação: portar telefone celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados.

As mesmas normas devem ser seguidas pelos eleitores nas cidades em que aconteça o 2º turno das eleições (apenas para a escolha de prefeitos), marcado para o dia 27 de outubro. Esse pleito somente ocorrerá se os candidatos majoritários não tiverem alcançado no 1º turno, a metade mais um dos votos válidos.

Foto: Divulgação TRE/BA

Por Aldaci de Souza